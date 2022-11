Direção do Hospital Dom Floriano e CMO discutem apoio ao Bingão do Centenário da Santa Casa de Óbidos

Reunião entre Câmara Municipal de Óbidos e Diretoria Administrativa do Hospital Dom Floriano na Providência de Deus, discute apoio para o Bingão do Centenário da Santa Casa de Misericórdia. O Objetivo é contribuir com o custeio do 13° dos colaboradores da unidade hospitalar.

A reunião aconteceu na manhã desta segunda-feira, dia 07, no plenário Dr. Emmanuel Simões Rodrigues entre vereadores e representantes do Hospital Dom Floriano, para tratar sobre o Bingão do Centenário da Santa Casa.

O intuito é arrecadar fundos em prol do Hospital Santa Casa de Misericórdia - Dom Floriano. Uma das metas é para pagar o 13º dos funcionários que atuam na unidade hospitalar, administrada pela Associação Lar São Francisco na Providência de Deus.

Cada parlamentar ficou com um bloco de cartela de bingo para compra e venda. O presidente da Câmara, Jalico Aquino, destacou a importância da união dos agentes públicos, para contribuir com a continuação e o bom funcionamento do hospital, que este ano completou 100 anos. "Nós também somos responsáveis por manter em total funcionamento o nosso hospital, para que a nossa população e até mesmo nós vereadores possamos usufruir dos serviços", declara o chefe do Poder Legislativo.

Para o Presidente do Hospital Dom Floriano, e Bispo Diocesano de Óbidos, Dom Bernardo Johannes, o esforço conjunto dos poderes públicos fortalece cada vez mais o atendimento e a prestação com qualidade e eficácia do serviço de saúde no município. "Nós estamos aqui diante de uma missão nobre, saúde todos nós precisamos. Tudo é possível quando nos unimos, temos que trabalhar juntos. Se conseguirmos de fato, com que esse hospital, pode se tornar referência, isso vai gerar mais emprego, renda e o benefício vem para todos", ressalta Bispo.

A programação está prevista para ocorrer no dia 03 de dezembro, às 18h, no Sesquicentenário, em Óbidos. Ao todo, serão R$ 12 mil reais em premiação, além de 15 prêmios no giro da Sorte pelo número da cartela. O valor do Bingão do Centenário da Santa Casa está sendo vendido no valor de R$ 10,00. "A associação ela sempre se preocupa não só captar recursos pra Óbidos, como também para ajudar nossa sociedade, cada pessoa que vender uma cartela tem direito a dois reais. Ou seja, é uma forma de contribuir com a nossa gente, que precisa", disse Antônio Junior, integrante da Direção do Hospital Santa Casa de Misericórdia - Dom Floriano na Providência de Deus.

A transmissão do Bingão acontecerá por meio da Rádio Comunitária Sant'Ana FM e pelas Redes Sociais da Diocese de Óbidos.

Fonte:Diocese de Óbidos