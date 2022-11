Em Óbidos, Empório da Família realiza a Ação do Bem Viver

O Empório da Família fica localizado no coração do Bairro Bela Vista, em Óbidos, o qual já está em ritmo de Copa do Mundo, na terra dos Pauxis, e seus proprietários promoveram nesta terça-feira, dia 08, a “Ação do Bem Viver”, que consiste na exibição de filmes, primeira edição do Cinema do Empório, momento preparado com muito Carinho para as crianças do Bairro Bela Vista, em Óbidos

Sobre a ação, Ronielson Nunes comentou em suas redes sociais: “Quero compartilhar uma Ação que nos enche de esperança, um olhar especial para as crianças do nosso querido Bairro Bela Vista, no município de Óbidos, no oeste paraense. Sobre a sombra de uma histórica mangueira com suas fitas coloridas um ato de amor ao próximo”.

Ação do Bem Viver do Empório

Segundo Ronielson, a primeira experiência foi um momento marcante na história do Empório da Família, que se tornou um ponto turístico de Óbidos, cujo objetivo dos proprietários é atender uma demanda maior de crianças do Bairro, criando um espaço de acolhimento e bem viver, através de exibição de filmes pra criançada.

“Nosso coração se enche de alegria, por isso queremos parabenizar os proprietários pela excelente iniciativa em nosso bairro, que assim como outros, enfrenta problemas com mazelas sociais e essas atitudes nos fazem acreditar que é possível sonhar com um mundo melhor. Parabéns meu amigo Klauto e Luciana”, finalizou Ronielson.

