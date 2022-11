Barco Hospital Papa Francisco encerra expedição em comunidades de Oriximiná

São mais de 6 mil procedimentos realizados, incluindo consultas, exames e cirurgias, com destaque para a primeira intervenção na área de urologia.

O Barco Hospital Papa Francisco concluiu sua 62ª expedição nesta terça-feira (15), após atender aos moradores das comunidades de Serrinha e Boca dos Currais, em Oriximiná, município do Oeste do Pará. A expedição, iniciada em 09 de novembro, realizou 6.034 procedimentos: 722 consultas médicas; 349 atendimentos odontológicos; 1.905 exames laboratoriais e de imagens; 61 cirurgias; 535 entregas de kits de medicamentos com orientações farmacêuticas e 27 internações e baixa e média complexidade.

Como parte da campanha nacional Novembro Azul, a equipe do Barco Hospital realizou pela primeira vez cirurgia na área de urologia e exames de próstata.

Os serviços são executados com apoio de profissionais da saúde da região e médicos voluntários. "A equipe se sentiu feliz e realizada por mais uma expedição, e já aguarda a próxima para ajudar mais pessoas que não têm como comparecer aos centros médicos", informou o coordenador da expedição, frei Afonso Obici.

Segundo o secretário de Estado de Saúde Pública, Rômulo Rodovalho, o Barco Hospital Papa Francisco facilita o atendimento de pessoas, além de ser uma estrutura necessária para as características geográficas da região.

