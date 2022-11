“Remaria do Círio de N. Sra. da Conceição” de Manaus à Santarém, passa por Óbidos na sexta, 18

Segundo informações a Remaria passa por Óbidos na sexta-feira, dia 18/11, por volta das 12h.

Um grupo de atletas de canoagem da Associação Santarena de Canoagem e Ecologia (ASCAE), iniciaram, no domingo, dia 13, em Manaus, a “Remaria do Círio de Nossa Senhora da Conceição”, dando início à festa da Padroeira de Santarém que neste ano tem por tema “Maria Imaculada, ensina-nos a caminhar em comunhão com a Igreja”.

Esta procissão à remo pelas águas do Rio Negro, no Amazonas, até o Rio Tapajós, acontece pela primeira vez partindo de Manaus, percorrendo os municípios Itacoatiara, Parintins, Óbidos, Juruti até chegar em Santarém, no Estado do Pará. Os canoeiros estiveram acompanhados do Padre Sidney Canto, vigário da Catedral Nossa Senhora da Conceição de Santarém, e o casal coordenador da festa Amauri e Massaraí Aguiar.

A programação iniciou com o envio da Imagem Peregrina Nossa Senhora da Conceição da Cidade de Santarém, durante missa na Catedral Nossa Senhora da Conceição – Matriz de Manaus, presidida pelo bispo auxiliar Dom Tadeu Canavarros. Logo após, em procissão seguiram para o Porto de Manaus, de onde iniciou a peregrinação à remo com destino a cidade de Santarém, com previsão de chegada no dia 19 de novembro.

Veja o vídeo

Segundo o representante da Associação Santarena de Canoagem e Ecologia (ASCAE), Jackson Miranda, a Remaria consiste em um evento grandioso que simboliza a visita de Maria a Isabel, um encontro magnífico de esperança. Serão 12 atletas de canoagem revezando de 2 em 2h, conduzindo uma embarcação especialmente preparada para esta finalidade.

A remaria de Nossa Senhora da Conceição do ano 21 e 22, é a sexta edição, a qual, segundo previsão de Pe. Sidney, passará por Óbidos, já no Pará, na sexta-feira, dia 18/11, por volta das 12h.

Para Padre Sidney Canto, é um momento de união entre as arquidioceses para celebrar Nossa Senhora que percorre os rios amazônicos de Manaus à Santarém levando ao povo a presença de Jesus.

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/5519-remaria-do-cirio-de-n-sra-da-conceicao-de-manaus-a-santarem-passa-por-obidos-na-sexta-18#sigProIdb37271a01d View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br – Informações Arquidiocese de Manaus, fotos Pe. Sidney