Dia Nacional da Consciência Negra foi celebrado em evento realizado na Comunidade do Silêncio

Evento realizado na Comunidade do Silêncio, em Óbidos, que encerrou no dia 20 de novembro, reuniu representantes de seis territórios remanescentes de quilombo, celebrou o Dia Nacional da Consciência Negra 2022.

Durante dois dias, 19 e 20, os quilombolas participaram de uma programação voltada à valorização e ao reconhecimento de seus territórios, como também pela luta da efetivação de políticas públicas. Durante o evento, aconteceram debates, assim como teve apresentações culturais e ritos religiosos de matriz africana.

O prefeito Jaime Silva, acompanhado da primeira-dama, Alice Silva, participaram da cerimônia de abertura, no dia 19, evento que ficou sob a coordenação da Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombo do Município de Óbidos (Arqmob).

Dia Nacional da Consciência Negra

O Dia Nacional da Consciência Negra foi estabelecida pelo projeto lei número 10.639, no dia 9 de janeiro de 2003. Foi escolhida a data de 20 de novembro, pois foi neste dia, no ano de 1695, que morreu Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares.

A homenagem a Zumbi foi mais do que justa, pois este personagem histórico representou a luta do negro contra a escravidão, no período do Brasil Colonial. Ele morreu em combate, defendendo seu povo e sua comunidade. Os quilombos representavam uma resistência ao sistema escravista e também uma forma coletiva de manutenção da cultura africana aqui no Brasil. Zumbi lutou até a morte por esta cultura e pela liberdade do seu povo.

