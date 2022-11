Adepará alerta para últimos dias de campanha contra febre aftosa

Produtores têm até o próximo dia 30 para imunizar rebanhos. Cerca de 10 milhões de bovinos e bubalinos devem ser vacinados na segunda etapa de vacinação contra a doença, em 127 municípios do estado.

A Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará) alerta para a finalização da campanha de vacinação contra a febre aftosa, que se encerra no próximo dia 30. A Agência também ressalta que até o momento não há sinalização de prorrogação desta etapa, daí a importância de não perder o prazo. Cerca de 10 milhões de bovinos e bubalinos devem ser vacinados na segunda etapa de vacinação contra a febre aftosa, em 127 municípios do estado do Pará.

Essa etapa abrange todo o território paraense, com exceção do arquipélago do Marajó e dos municípios de Faro e Terra Santa, na região oeste. A campanha está sendo realizada no período de 1º a 30 de novembro em animais com idade entre zero e dois anos, em aproximadamente 103 mil propriedades. O produtor que não notificar a vacinação estará sujeito à multa, cujo valor pode variar de acordo com a quantidade de animais.

As vacinas devem ser adquiridas em estabelecimentos cadastrados pela Agência e o produtor deve exigir a nota fiscal, para apresentá-la à Adepará, comprovando que vacinou e atualizando seu cadastro.

A Agência frisa que o produtor é o responsável pela vacinação e terá até o dia 15 de dezembro para fazer a comunicação da vacina aos escritórios da Agência presentes nos 144 municípios, ou por meio eletrônico via internet, através do Siapec (www.siapec3.adepara.pa.gov.br).

Fonte: Agência Pará