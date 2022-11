ÓBIDOS: SEMSA amplia vacinação contra Covid-19 para crianças de 6 meses até 2 anos

Inicialmente, o esquema é de três doses do imunizante Pfizer Baby, para crianças sem comorbidades.

A imunização contra Covid-19 para crianças com idades entre 6 meses até 2 anos, 11 meses e 29 dias, já está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS's) da sede do município de Óbidos.

Diferente dos demais municípios brasileiros, Óbidos vacinará também crianças sem comorbidades, de acordo com a faixa etária já mencionada, sendo que a prioridade será para crianças que têm comorbidades.

A vacinação será feita somente mediante agendamento, para evitar a perda das doses de um único frasco, equivalente a 10 doses.

Pais e responsáveis devem procurar as unidades de segunda a sexta-feira, no horários de 7h às 11h e de 13h às 17h, para fazer o agendamento da imunização.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) recebeu um carregamento inicial de 300 doses, e por isso, definiu a estratégia para esse público específico.

Documentação

Para receber a vacina, basta a criança estar acompanhada dos pais ou responsáveis com a seguinte documentação: cartão de vacinação, cartão SUS e documento oficial de identificação da criança: certidão de nascimento, carteira de identidade ou CPF.

Também é necessário um documento original com foto do responsável pela criança no momento da aplicação.

Locais de agendamento para vacinação

Bairro Cidade Nova

Centro de Saúde

UBS Lauro Corrêa Pinto

Bairro Santa Terezinha

UBS Francisco Rodrigues de Barros

UBS Jofre de Matos Cohen

Bairro São Francisco

UBS Helena Ferreira Ribeiro

Centro

UBS Zuraia Conti Galati

Por: Érique Figueirêdo/ ASCOM-PMO