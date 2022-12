UFOPA – Campus Óbidos encerra o II Seminário de Educação com Sarau Étnico-cultural

A Ufopa - Campus Óbidos realizou II Seminário de Educação e Relações Étnico-raciais, durante o qual foi desenvolvido uma grade de programação envolvendo os alunos em um conjunto de atividades diversificadas, como: Conferência temática; Sessões Temáticas de Apresentações de Trabalhos; Minicursos e oficina; Cine debate étnico-racial, entre outras.

Integrando à programação do Sarau Étnico-cultural foi realizado, no final da noite do dia 25 de novembro, o Desfile Étnico-Cultural, organizadas pelos acadêmicos do curso de Pedagogia e docentes do Campus, quando houve a apresentações dos casais representantes das turmas do curso de Pedagogia.

No total, cinco (5) casais participaram do desfile, representando a beleza, tradição e diversidades dos povos étnico-raciais brasileiros e amazônicos, com apresentações que ficaram marcadas na história deste Campus.

O desfile contou com a participação de três (3) jurados que, ao término das apresentações, elegeram o casal vencedor do concurso a partir de critérios técnicos definidos pela comissão organizadora do evento.

Das apresentações culturais, registram-se:- Apresentação do tradicional Mastro de Frutas (Turma 2022); - Poesia (Turma 2021); - Declamações de Literatura de Cordel (Turmas 2019 e 2020); - Apresentação teatral: Menina bonita do laço de fita (Turma 2021); - Carimbó (Turma 2018); - Apresentação de Sax e carimbo (Turma 2022) e o coral “A resistência é a voz da liberdade” (Turma 2018) e outras atrações.

FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/5555-ufopa-campus-obidos-encerra-o-ii-seminario-de-educacao-com-sarau-etnico-cultural#sigProIde9e3736da3 View the embedded image gallery online at:

Fonte:Ufopa–Campus Óbidos