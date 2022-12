Câmara de Óbidos homenageia obidenses pelo Dia da Consciência Negra

Personalidades da área educacional, advocacia, política, movimentos sociais receberam reconhecimento no parlamento obidense.

A Câmara Municipal de Óbidos, realizou na manhã desta terça-feira 29, uma sessão especial em alusão ao Dia da Consciência Negra, celebrado no ultimo dia 20 de novembro. O ato teve por finalidade discutir a problemática da discriminação racial e homenagear pessoas que se destacam no trabalho realizado pela comunidade negra, combate ao racismo.

O pedido foi por iniciativa do vereador Jalico Aquino, Presidente da casa Legislativa, aprovado pelos parlamentares em sessão ordinária. "A Câmara municipal de Óbidos sente-se honrada em poder nesta manhã celebrar esse dia, é importante para refletir sobre a posição dos negros na sociedade. Afinal, as gerações de afro-brasileiros que advieram durante a escravidão sofreram e muitos ainda sofrem diversos níveis de preconceito. É importante ressaltar que preconceito racial é toda e qualquer forma de expressão que discrimina uma etnia ou cultura por considerá-la inferior ou menos capaz. Infelizmente, o preconceito racial existe na humanidade e precisa ser combatido", disse o Chefe do Poder Legislativo.

Neste ano de 2022, o Poder Legislativo homenageou o professor Bernaldo Dos Santos Ferreira, a servidora aposentada Elza do Carmo Barbosa, Basílio dos Santos Oliveira, Jair Batista Garcia, Verinha Oliveira Dos Santos, o advogado Aucimário Ribeiro Dos Santos, Mauro da Silva Sena, o ex-prefeito Francisco José Alfaia De Barros, Douglas Sena dos Santos - Coordenador Administrativo da Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombos do Município de Óbidos (ARQMOB), Vereador Irmão Negão e a servidora Zedéia Soares do Nascimento.

Participaram da sessão especial os vereadores Robson de Sousa, Mario do Mingote, Jalico Aquino, Marcos Marinho, Irmão Negão, Rylder Afonso, Agostinho Guimarães Erneisson Aquino, além dos funcionários, colaboradores e público em geral.

FONTE:Comunicação/CMO