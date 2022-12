IFPA – Campus Óbidos abre Processo Seletivo para curso superior na área de informática

O IFPA – Campus Óbidos abre, no dia 05 de dezembro, inscrições ao Processo Seletivo Especial (PSE – 2023/1) para o curso superior em Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, na área de Informática, turma que funcionará no período noturno.

Segundo informações do Instituto, as inscrições encerrarão no dia 23 de dezembro, sendo que os documentos exigidos são os seguintes: Cópia do histórico do ensino médio, CPF, Documento oficial com foto e ficha de inscrição.

Quem estiver interessado deverá procurar o IFPA - Campus Óbidos, presencialmente, em horário comercial para efetuar inscrição.

SERVIÇOS - PSE – 2023/1

CURSO: Graduação em Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Período de Inscrição: 05/12/2022 a 23/12/2022.

Local de inscrição: IFPA - Campus Óbidos.

Horário de atendimento: 8h30 às 11h30 e 14h30 às 17h30 de segunda a sexta.

www.obidos.net.br