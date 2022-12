Secretaria de Meio Ambiente de Óbidos lança projeto de preservação de quelônios

Proposta do ‘Carapaça Pauxis’ é que comunitários moradores da região de várzea se tornem agentes de preservação das espécies.

Localizado na região conhecida internacionalmente como “Coração da Amazônia”, Óbidos, município situado no oeste do Pará, desponta para se tornar referência na promoção de políticas de preservação de espécies ameaçadas de extinção, como os quelônios que ocupam grandes áreas na região de várzea no período de reprodução, entre os meses de outubro e dezembro.

Por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), a Prefeitura de Óbidos, lançou nesta quinta-feira (1°) o projeto “Carapaça Pauxis”, que atuará na primeira fase, na conservação de espécies como a Tartaruga da Amazônia, Tracajá, Pitiú e Cabeçudo.

O “Carapaça Pauxis”, denominado assim em alusão ao casco dos quelônios, que protege os animais, e faz menção a necessidade de proteger e preservar a espécie, foi lançado no sítio São Braz, propriedade particular parceira da iniciativa, que fica localizada na comunidade Maria Tereza, região de terra firme.

Na oportunidade, estiveram presentes alunos do Instituto Federal do Pará (IFPA) Campus Óbidos, e das escolas São Francisco e Felipe Patroni, da rede municipal de ensino, e Professor Maurício Hamoy, da rede estadual.

No evento de lançamento, alunos e demais convidados conheceram o objetivo da iniciativa, e como o projeto atuará no combate à predação, venda ilegal, e o trabalho que dará continuidade na reprodução dos ovos retirados dos ninhos.

A intenção, é que, em breve, as ações sejam voltadas para a preservação do peixe-boi, espécie também ameaçada de extinção.

No sítio São Braz, os alunos acompanharam a fase de plantio dos ovos, como funcionam as covas que são preparadas pelo homem, e como é feito o manejo por parte dos técnicos da Semma, com o intuito de diminuir o índice de mortalidade na reprodução em cativeiro.

Durante a demonstração, foram plantados mais de mil ovos trazidos da área de preservação ambiental conhecida como Ilha do Meio, no município de Curuá. A doação dos ovos é o resultado de uma cooperação entre as secretarias de meio ambiente dos dois municípios.

“Nossa intenção é expandir esse projeto para outras comunidades, principalmente as ribeirinhas que têm contato direto com esses animais, para envolvê-los nessa atividade de plantio dos ovos que são retirados da natureza, fazendo dos nossos comunitários agentes de preservação dos quelônios”, explicou o secretário de Meio Ambiente de Óbidos, Diego Ferreira.

Para o local, devem ser levados ovos apreendidos durante as operações de fiscalização da Semma de Óbidos, como já ocorreu antes do lançamento oficial do projeto, quando mais de 900 unidades foram depositadas nos “abrigos”, cavados em áreas cercadas para garantir o processo de eclosão, que ocorre, em média, em 60 dias.

O proprietário do sítio que abriga o projeto piloto, Paulo Haroldo Picanço, destacou a satisfação em contribuir com a preservação dos quelônios, orientação que, segundo ele, infelizmente, não fez parte da formação de sua geração.

“Tenho orgulho e fico muito feliz em ver que temos a oportunidade de fazer um trabalho que vai ser importante para as futuras gerações. Faço isso sem nenhum tipo de retorno financeiro, e faço com o comprometimento necessário para que o projeto seja um sucesso e todos sejam beneficiados”, comemorou.

Assim que tiverem o tamanho ideal, após o nascimento, os filhotes que nascerão no sítio São Braz, devem ser soltos no lago existente na propriedade, espaço esse que conta com rica fonte de alimentação para o desenvolvimento dos animais.

Entre os participantes do lançamento do projeto, estava Yasmin Ramos, aluna do curso técnico em Meio Ambiente do IFPA, que acompanhou atentamente as atividades do evento, que para ela, contribuirão para a sua formação.

“Para mim é muito importante, principalmente pelo curso que estou fazendo. Mas para nós como um todo, é importante entender a necessidade de preservar os quelônios e manter essas espécies para o futuro”, disse.

FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/5562-secretaria-de-meio-ambiente-de-obidos-lanca-projeto-de-preservacao-de-quelonios#sigProId330ae57bf0 View the embedded image gallery online at:

Política_Pública

O prefeito Jaime Silva, acompanhou o lançamento do “Carapaça Pauxis”, e destacou a iniciativa como uma das políticas públicas de prioridade da administração municipal.

Jaime ressaltou as mobilizações da Semma para levar educação ambiental a vários segmentos da sociedade, como ferramenta principal para assegurar a proteção aos animais.

“A educação sempre será a melhor solução, a partir do momento que fazemos o trabalho de preservação junto à sociedade, falando da importância de termos conhecimento sobre as espécies, nós avançaremos com muito mais proveito nas políticas voltadas ao meio ambiente. Nós temos essa certeza e entendemos isso. Por isso, incentivamos que a nossa secretaria não só criasse como expandisse esse projeto tão importante para Óbidos”, enfatizou.

A Secretaria de Meio Ambiente, por meio do Setor de Educação Ambiental, desenvolverá ainda ações em instituições de ensino públicas e privadas, para divulgar o projeto “Carapaça Pauxis”.

Por: Érique Figueirêdo – Ascom/PMO