Barco Hospital Papa Francisco finaliza a 63ª expedição de serviços de saúde

Foi realizada entre os dias 23 a 29 de novembro, a 63ª expedição do Barco Hospital Papa Francisco na Providência de Deus. A iniciativa é uma parceria entre a Secretaria de Estado de Saúde pública e a Associação Lar São Francisco de Assis Na Providência de Deus. O projeto tem como objetivo oferecer serviços de saúde para comunidades que vivem em locais de difícil acesso por via terrestre. Nesta expedição, foram atendidas comunidades residentes no município de Terra Santa, localizado na mesorregião do Baixo Amazonas. Ao todo, a expedição realizou 6.594 atendimentos de saúde.

Atendimento odontológico

Durante as ações foram realizadas 755 consultas médicas, dividas em clínica geral (308), oftalmologia (220), ginecologia (143), cirurgia geral (50) e anestesiologia (34). Já de atendimentos odontológicos, a expedição totalizou 418 entre consultas e procedimentos.

O Barco Hospital Papa Francisco conta com estrutura hospitalar para a realização de cirurgias de baixa e média complexidades. Ao todo, foram feitas 57 cirurgias, além de 39 internações. Na parte de exames, foram feitos ao todo 2.716, divididos em laboratoriais (1.875), mamografia (53), métodos gráficos (35), oftalmológicos (440), raio x (127) e ultrassonografia (186). Outros serviços de saúde oferecidos na expedição foram entrega de kits de medicação com orientação farmacêutica, entrega de óculos, vacinação e distribuição de refeições.

Cirurgias são efetuadas no Barco Hospital

As atividades do Barco Hospital contam com o trabalho de muita dedicação da equipe fixa de profissionais que estão em todas as expedições, além de voluntários vindos de todo o país e uma equipe de apoio formada por profissionais de saúde do município onde o barco está atracado. Ao todo, são mais 40 pessoas trabalhando para oferecer serviços de qualidade para a população.

Além dos atendimentos regulares, o Barco Hospital tornou-se um importante ponto de apoio para a estrutura de saúde do Pará. Durante os períodos mais agudos da pandemia da Covid-19, a embarcação serviu de suporte para a rede estadual de saúde para estabilizar casos graves da doença das comunidades ribeirinhas. Além disso, o Papa Francisco ajuda a reduzir a fila de cirurgias das regiões onde atende. Os atendimentos realizados nesta 63ª expedição vêm se somar com os quase 310 mil já feitos nas expedições anteriores.

Texto: Edilson Teixeira (Ascom/Sespa)