ÓBIDOS: Edital de Concurso Público deve ser lançado em dezembro

Em coletiva à imprensa realizada nesta quinta-feira, dia 1º de dezembro, o prefeito Jaime Silva anunciou a nomeação da equipe organizadora do concurso público para o provimento de vagas do quadro efetivo de pessoal do Município de Óbidos, após a conclusão do processo licitatório que definiu a Fundação Cetap, empresa responsável para aplicar as provas do 7° concurso público, que será realizado pela Prefeitura de Óbidos.

Durante coletiva, o prefeito informou que nomeou a comissão organizadora do Concurso, a qual irá planejar e executar todos os atos administrativos para a realização do certame, como também garantiu que a equipe vai se empenhar para que o edital seja lançado ainda no mês de dezembro, e a Fundação Cetap, empresa vencedora da licitação para realizar o concurso, deve aplicar as provas em fevereiro de 2023.

"É com muita satisfação que anunciamos à população a conclusão dessa parte burocrática, e por vezes, muito demorada, que é a licitação. Agora, com a nomeação da comissão organizadora, pretendemos ainda em dezembro publicar o edital com o número de vagas e as áreas onde elas estarão disponíveis", disse o prefeito.

A comissão é formada por servidores públicos das secretarias de Administração, Educação e Saúde. O grupo é responsável por fazer o levantamento de todas as informações para viabilizar a realização do concurso, além de avaliar o estudo de impacto orçamentário e financeiro, apresentado pelos Setores de Contabilidade e Finanças, acerca dos cargos que serão disponibilizados, para garantir a legalidade do gasto com pessoal e manter o equilíbrio das contas.

Jaime explicou que o motivo do cancelamento com a empresa que havia sido contratada pela gestão passada para fazer o concurso, foram as desvantagens para a administração municipal, nas cláusulas existentes no contrato firmado.

"Quando assumimos a gestão, encontramos uma determinação judicial que nos obrigava a fazer o concurso. Havia uma empresa contratada pela gestão passada para fazer as provas, mas reavaliamos esse contrato, que era desvantajoso para o município, e por isso reabrimos um novo processo para que pudéssemos dar oportunidade para todas as empresas interessadas", explicou.

www.obidos.net.br – Informações Ascom/Pmo