Projeto “A Força das Mulheres e Crianças na Amazônia” é realizado no Mocambo Pauxi

A Diocese de Óbidos através da Associação Beneficente Emaús, coordenado pelo Projeto “A Força das Mulheres e Crianças na Amazônia”, realizou durante o mês de novembro de 2022, no Mocampo Pauxi, comunidade São José, em Óbidos, ações voltadas para o empoderamento feminino através da geração de renda.

O projeto “A Força das Mulheres e Crianças na Amazônia” é uma iniciativa da Diocese de Óbidos através de Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes, com o objetivo de fortalecer as mulheres da região e criar perspectivas de um futuro melhor para as crianças, interrompendo ciclos de vulnerabilidade e proporcionando serviços em saúde, educação, gerando renda, resgatando a autoestima e fortalecer o serviço pastoral.

Mocambo Pauxi

Área rural do município de Óbidos, localizada na comunidade São José a qual faz parte de uma área de povos tradicionais é uma das primeiras áreas de implantação das ações relativas ao eixo de geração de renda. O Projeto abrangerá as cidades que compõem a Diocese de Óbidos.

Fora realizado mutirão para a construção de hortas e contou com a participação de mulheres da comunidade e participantes do projeto as quais receberão formação e materiais para produzirem de forma sustentável produtos para serem comercializados, gerando renda para as mulheres da comunidade.

