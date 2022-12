Terminal Trombetas é destaque em workshop sobre segurança no transporte marítimo

O evento foi promovido pela Associação Brasileira do Alumínio, em parceria com a Marinha do Brasil.

O Terminal Trombetas da Mineração Rio Norte (MRN) foi destaque no “3º Workshop Abal sobre segurança no transporte marítimo”, que ocorreu na última quarta-feira (30), no auditório do Centro de Instrução Almirante Brás Aguiar (CIABA), da Marinha do Brasil, em Belém. O evento foi promovido pela Associação Brasileira do Alumínio (Abal), para os formandos do Centro de Instrução. O terminal da MRN foi apresentado pelo gerente de Operações do Porto, Paulo Ricardo Maretti.

O objetivo do evento foi mostrar aos participantes os processos que envolvem o transporte seguro e as operações feitas para o embarque de bauxita e de produtos de alumínio, incluindo questões regulatórias da International Maritime Organization (IMO), que é uma agência das Nações Unidas responsável pela segurança do transporte feito por navios. A programação debateu, ainda, a prevenção da poluição marítima e atmosférica relacionadas à circulação de navios.

“Trata-se de uma grande oportunidade para celebrar a parceria construída entre a indústria do alumínio e a Marinha do Brasil no aprimoramento das regras internacionais estabelecidas pela IMO além de apresentar, com dados científicos, a segurança do transporte da bauxita no Brasil, em especial, aos formandos do CIABA”, destacou Janaina Donas, presidente-executiva da Abal.

FOTOS DO EVENTO...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/5565-terminal-trombetas-e-destaque-em-workshop-sobre-seguranca-no-transporte-maritimo#sigProId3afb9509e1 View the embedded image gallery online at:

Experiências____________

Ao longo do evento, o Terminal Trombetas foi apresentado como um bom exemplo de segurança e sustentabilidade no Pará. Outro destaque da apresentação foram os investimentos em tecnologias que têm aprimorado o funcionamento do porto, como Sistema de Atracação a Laser. Paulo Maretti explicou que a tecnologia permite monitorar e disciplinar as atividades envolvidas em uma manobra de atracação.

“Esses sensores medem a distância e a velocidade durante a aproximação do navio, o que traz mais segurança ao processo. Nós ficamos muito honrados em poder partilhar nossas experiências porque a eficiência também é um de nossos compromissos e por fim, são investimentos que resultam no alinhamento de uma gestão econômica e de melhor produtividade”, pontuou Maretti.

O terceiro Workshop Abal também abordou os estudos sobre transporte marítimo de bauxita realizados pelo Global Bauxite Working Group (GBWG), grupo formado para realizar pesquisas sobre o comportamento e as características da bauxita comercializada por via marítima. Além da MRN, o workshop contou com a participação de outras mineradoras instaladas no Pará.

Premiação

Ainda como parte da programação do evento, na última quinta-feira (12), foi realizada a tradicional premiação aos alunos que alcançaram o melhor desempenho nos estudos ao longo da formação no CIABA. A MRN contemplou com duas premiações os alunos que se destacaram nos cursos de Náutica e Máquinas.

Fonte: de comunicação/MRN