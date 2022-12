Expedição em Belterra e Santarém incentiva a leitura no Oeste do Pará

A programação ofereceu oficinas, sarau literomusical e oficina de contação de histórias

O governo do Estado, por meio da Fundação Cultural do Pará (FCP), promoveu a Expedição Literária nos municípios de Belterra e Santarém, na região Oeste. A ação visa incentivar o interesse pela leitura e a arte entre a população do interior. Realizada em parceria com as prefeituras locais, a Expedição foi encerrada nesta sexta-feira (02).

Em Belterra, nos dias 28 e 29 de novembro, houve três oficinas e um sarau literomusical. As atividades tiveram como público-alvo professores ativos da educação básica da rede pública municipal, acadêmicos de Pedagogia e outros profissionais.

Para Suane Soledade, que orientou a Oficina de Contação de Histórias, a ação é fundamental para desenvolver o senso crítico sobre a importância das práticas de leitura e capacitar por meio da contação de histórias, como recurso pedagógico na formação de crianças. "Espera-se que o público envolvido tenha o despertar e entendimento para novas práticas de contação de história como produtor de cultura e agregador social", explicou Suane.

Nos dois primeiros dias de dezembro, a Expedição chegou a Santarém. O município contou com oficinas de contação de história e de projetos, laboratórios de Libras (Língua Brasileira de Sinais), teatro e mediação de leitura para professores.

Texto: Álvaro Frota - Ascom/FCP