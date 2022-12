Duas escolas de Santarém vencem o Prêmio Nacional de Educação Fiscal

Colégios santarenos se destacaram com projetos que trouxeram para sala de aula temas como a importância do patrimônio público.

Duas escolas de Santarém, município do baixo Amazonas, foram vencedoras no Prêmio Nacional de Educação Fiscal de 2020. A premiação foi realizada na noite do último dia 29 de novembro, na embaixada de Portugal, em Brasília, para os vencedores da edição 2021/2022 e 2020, cuja premiação não foi entregue devido à pandemia de Covid-19.

O 1º lugar em 2020 na categoria Escolas foi do projeto do professor Marivaldo Santos, da Escola municipal Rosilda Wanghon, da Comunidade de Perema, região de Planalto, com o projeto 'Cidadão digital: um link para a justiça social. Na versão 2021/2022, a Escola Municipal Santa Luzia obteve o 3º lugar com o projeto do professor Elves Costa: "Zelar pelo patrimônio público escolar é dever de todos".

O secretário da Fazenda do Pará, René Sousa Júnior, e o prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, participaram da premiação. Também esteve presente a coordenadora do grupo estadual de Educação Fiscal, Zilda Benjamin. "Comemoramos muito a merecida premiação das escolas e dos professores do Pará, que se empenham no projeto de Educação Fiscal. As informações sobre a importância social dos tributos e controle de gastos públicos são importantes para a formação de cidadãos participativos e atuantes na sociedade", disse o titular da Sefa.

As escolas de Santarém já receberam seis premiações no Prêmio Nacional de Educação Fiscal. O Prêmio completou 10 anos de existência.

O projeto campeão da Escola Municipal Professora Rosilda Wanghon trabalhou a conscientização sobre a correta aplicação dos tributos e combate à corrupção, além de visita aos portais de transparência para verificar onde o dinheiro público estava sendo investido. Em razão da pandemia o projeto foi executado em ambiente virtual, numa página no Facebook e também em grupos de whatsapp.

Já a Escola Municipal Santa Luzia, do bairro do Amparo, ganhadora do 3º lugar da edição 2021/2022, trabalhou o tema patrimônio público, ressaltando a responsabilidade em relação ao uso, manutenção e preservação dos bens coletivos, começando pela escola, um bem público.

Educação Fiscal - O objetivo Grupo Estadual de Educação Fiscal do Pará, que existe desde o ano 2000, é sensibilizar a comunidade educativa quanto à importância da Educação Fiscal na formação da cidadania, esclarecendo os segmentos da sociedade sobre o processo de arrecadação do Estado e como os tributos se transformam em benefícios para a população. O Grupo é formado por servidores da Sefa, Secretaria de Estado da Educação, (Seduc), Escola de Governança, (EGPa) e Tribunal de Contas do Município (TCM) e atua com palestras e cursos de capacitação, estimulando a criação de disseminadores e grupos municipais.

Santarém foi o primeiro município paraense a criar o Grupo Municipal de Educação Fiscal, há 15 anos. "Estamos muito felizes e orgulhosos de nossos alunos e professores. A educação fiscal continuará recebendo incentivo e estímulo para continuar nos dando alegrias", disse a secretária municipal de Educação, Maria José Maia.

Com Informações Agência Santarém