Hospital de Alenquer recebe cestas básicas da Diocese de Óbidos e Associação Emaús

A Irmã Nila Soares, SMIC - Presidente do Hospital Santo Antônio, em Alenquer, recebeu esta semana, doações de cestas básicas da Diocese de Óbidos e Associação Beneficente Emaús, entrega feita através do Bispo Dom Bernardo Bahlmann.

A Irmã Nila Soares fez um relato agradecendo a doação e comentou sobre as dificuldades que vive o hospital atualmente para se manter operacional:

“Em decorrência dos frequentes atrasos nos repasses dos serviços prestados/SUS, as Instituições desprovidas de recursos financeiros que possam suprir essa lacuna, está o Hospital Santo Antônio, uma crise de proporções profundas nunca vivenciada nos 55 anos dessa Instituição de saúde”, comentou Irmã Nila.

Veja_o_relato_na_íntegra feito pela Irmã Nila:

Projeto: "Dai-lhes vós mesmos de comer" Mc. 6,37.

Inicialmente, gostaria de agradecer nosso Bispo Dom Bernardo Bahlmann, nosso pastor, irmão e amigo que diligentemente desempenha sua missão pastoral e conhece as necessidades de todas as áreas sob sua responsabilidade. É importante, também, destacar o empenho da Associação Beneficente Emaús que é responsável pela parte social, humanitária e beneficente da Diocese de Óbidos. Em meio a tantos desafios no setor saúde desse imenso Brasil, estão as Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, e eis-nos aqui fazendo parte dessa árdua e desafiadora missão no Hospital Santo Antônio, na paróquia de Alenquer-Pará-Brasil.

Em decorrência dos frequentes atrasos nos repasses dos serviços prestados/SUS, as Instituições desprovidas de recursos financeiros que possam suprir essa lacuna, está o Hospital Santo Antônio, uma crise de proporções profundas nunca vivenciada nos 55 anos dessa Instituição de saúde.

Acompanhando o sofrimento dos colaboradores decorrentes dessa situação, as Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição-SMIC, solicitaram de Dom Bernardo Cestas Básicas para aliviar essa situação.

Estamos cientes que não resolve, mas alivia momentaneamente enquanto insistimos junto à Secretaria de Saúde do Estado a efetivação dos meses de serviços prestados que estão em atraso. Somos gratas por essa ação solidária e humanitária para com nossos colaboradores, que mesmo com seus salários atrasados não abandonam a missão e apoiam às Irmãs nessa difícil missão que é a gerência da saúde nesse contexto brasileiro que chega ser vergonhoso no âmbito internacional. Essa afirmativa é em decorrência das inúmeras doações que solicitamos e recebemos de algumas organizações em outros países, especialmente a Alemanha.

A visita fraterna e solidária de Dom Bernardo nos anima e fortalece a prosseguirmos na missão e continuarmos buscando soluções para os problemas da saúde em nossas Instituições que são as Santas Casas e Hospitais Filantrópicos. Somos gratas pelo apoio e colaboração nessa missão em Alenquer que é integrante desse pastoreio de nosso Bispo Dom Bernardo. Que Deus continue abençoando-lhe e iluminando sua vida”.

Informações da Irmã Nila Soares, SMIC - Presidente do Hospital Santo Antônio/ Alenquer