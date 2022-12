Dom Bernardo inaugura terceira fase da Árvore da Vida na Catedral de Sant´Ana

A Catedral de Sant’Ana ao longo de sua existência já passou por várias reformas. Atualmente está sendo finalizada uma reforma que iniciou em outubro de 2011, a qual prevê a colocação de vitrais e mosaicos, sendo que um dos mosaicos previsto é “A Arvore da Vida”, na parte central no Presbitério da Catedral.

Na manhã deste domingo, dia 04, foi apresentado a terceira fase dos Mosaicos, que compõe a Árvore da Vida, na parte central no Presbitério da Catedral de Sant'Ana. A apresentação aconteceu durante a Santa Missa que foi presidida pelo Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes. Um momento único para os fiéis da Diocese de Óbidos, a composição central do painel de mosaicos, se iguala a uma analogia com a floresta amazônica.

A Árvore da Vida é um grande painel que fica no fundo do altar e que de alguma maneira busca a ligação entre a religião e a realidade das florestas da Amazônia, que é um escrito que surgiu de São Boa Ventura, na idade média, que fala da Árvore da Vida onde é coroada pela figura do crucificado e essa Árvore tem 12 frutos, esses frutos são momentos chave da vida de Jesus.

A "Árvore da Vida" deve ser entendida como as árvores da Amazônia, que tem esse viés de ser uma Criação de Deus, que sempre devemos proteger e a "Arvore da Vida" é a expressão da vida e de toda criação de Deus. A "Árvore da Vida" no mosaico é representado através de uma castanheira, árvore típica da região do Baixo Amazonas. “Agradecemos à todos os benfeitores e benfeitoras, todos que colaboram com a reforma da Catedral e também pela execução dessa obra”, agradeceu Dom Bernardo..

www.obidos.net.br – Fotos de Nayan Gomes