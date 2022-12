Povo obidense prestigiou o Bingão do Centenário da Santa Casa de Óbidos

Aconteceu neste sábado, dia 03 de dezembro de 2022, o Bingão do Centenário da Santa Casa de Misericórdia de Óbidos, com objetivo de angariar recursos para a entidade filantrópica que cuida da saúde dos obidenses há 100 anos.

O Evento aconteceu na Praça da Cultura, o qual iniciou por volta das 18h, com aula de dança, houve vende de comidas e bebida. A transmissão foi feita pelas redes sociais da Diocese de Óbidos, assim como por este site e outros meios de comunicação.

Iniciando o evento, Dom Bernardo, Frei Nicolau e Frei Geraldo e outros padres fizeram a abertura, abençoaram a todos e agradeceram às pessoas que ajudaram e compraram as cartelas, tudo com o intuito de ajudar a Santa Casa de Óbidos, agora Hospital Dom Floriano.

Frei Nicolau falou sobre a ação para ajudar a Santa Casa: “Nós agradecemos a todos que ajudaram o Festival da Caridade e os que estão aqui, onde nasceu o primeiro festival há 7 anos, idealizado por um grupo de amigos, com o desejo de fazer o bem e ajudar o próximo. Jesus ensina precisamos a seguir seus passos de fazer o bem. Eu estava afastado lá em Parintins em outra missão, e quem deu as caras, e deu prosseguimento a toda esta missão foi o Frei Geraldo que está a frente da Santa Casa e que participou da organização deste evento com toda equipe de colaboradores do festival”, comentou Frei Nicolau.

Frei Geraldo, também falou na abertura do evento: “É com grande alegria que estamos aqui, junto com vocês nesta noite de solidariedade e queremos agradecer a sua presença, a sua participação, pois esse investimento que você está fazendo irá beneficiar a Santa Casa. Muito obrigado”.

As premiações do Festival do Centenário da Santa Casa de Óbidos foram todas em dinheiro: os três primeiros prêmios foram de um mil reais para cada prêmio. Dois mil reais para o 4º e 5º prêmios. E o maior prêmio, 6º, foi de cinco mil reais.

A Praça da Cultura recebeu um bom público que foi prestigiar mais um evento e ajudar a Santa Casa de Óbidos, que é uma instituição filantrópica que cuida da saúde dos obidenses.

www.obidos.net.br – Fotos de Nayan Gomes