Por maioria de votos, vereadores mantém veto total ao PL do Dia Municipal do Esporte

Chefe do Poder Executivo alegou inconstitucionalidade na proposta de autoria do vereador Jalico Aquino.

Por oito votos a quatro, a Câmara manteve na manhã desta terça-feira 06, o veto total do Prefeito Municipal de Óbidos, ao projeto de Lei N° 05/2022, de autoria do vereador Jalico Aquino. A proposta tinha como objetivo a criação do Dia Municipal do Esporte.

O que diz o Regimento Interno da Câmara

Art. 94 - § 8°, como veto foi mantido em escrutínio secreto, pela maioria absoluta dos vereadores, o projeto será arquivado. Segundo o art. 95, a matéria de projeto de lei rejeitada somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara.

O veto total do Prefeito

De acordo com a justificativa do Chefe do Poder Executivo municipal, determinadas leis cabem privativamente à competência do prefeito, não cabendo o parlamento legislar sobre medidas que são atribuições exclusivas do órgão governamental.

Ainda conforme o veto total, o documento descreve que cabe a Câmara, proceder a apresentar anteprojeto de Lei. Por fim, a justificativa apresentada pelo prefeito segue relatando a evidente inconstitucionalidade da proposta.

FONTE: Comunicação/CMO