ÓBIDOS: O Carnapauxis 2023 acontecerá no período de 15 a 21 de fevereiro

O Carnaval de Óbidos, denominado Carnapauxis, é um dos eventos mais importantes do município e atrai milhares de pessoas das cidades vizinhas e das capitais Belém, Manaus, Macapá e outras cidades.

O Carnapauxis 2023 foi discutido durante a entrevista coletiva realizada pelo Prefeito de Óbidos, Jaime Silva, no dia 02 de dezembro, o qual informou que o Carnapauxis será realizado no período de 15 a 21 de fevereiro e também discutiu sobre o planejamento para a realização do evento, segundo o qual: “O trabalho foi realizado em conjunto pelas secretarias de Planejamento, Cultura e Turismo e conta ainda com o apoio de todas as outras secretarias da administração municipal”, informou.

A Praça da Cultura, que no período da folia é denominada de “Fobódromo”, fazendo uma referência ao Mascarado Fobó, ícone do Carnapauxis, será reformada, para dar mais conforto aos brincantes.

Outro assunto discutido foi o formato e o período do Pré Carnapauxis, quando os blocos carnavalescos fazem mobilizações aos domingos nos meses que antecedem o período oficial do Carnapauxis.

Segundo informações, as concentrações, que antes eram realizadas na Praça da Cultura, no Centro da cidade, devem voltar a acontecer nos bairros, onde os blocos têm os seus redutos, como nos primórdios do evento.

A mudança foi motivada pela realização do projeto de fim de ano da prefeitura, que irá promover uma programação diversificada, com destaque para o Natal Popular, além disso a praça será ornamentada e as estruturas retiradas após o período de festas.

Sobre o pré Carnapauxis, o prefeito comentou: “Decidimos então não levar os pré-carnavais para a praça. Somos conhecidos por fazer o melhor carnaval de rua da região, nossos blocos originalmente são de rua, por isso, no ano que vem, teremos essa mudança, com o retorno das concentrações dos pré-carnavais nos bairros. Nossa expectativa é que os blocos consigam trabalhar e arrecadar recursos para ajudar nos trabalhos que fazem”, ressaltou.

Segundo o prefeito, a mudança já foi informada às coordenações dos sete blocos oficiais que compõem o Carnapauxis, que estão acertando os detalhes com a pasta da Cultura.

Quanto ao período oficial da grande festa, o prefeito de Óbidos garantiu que o planejamento é fazer o maior Carnapauxis dos últimos tempos, levando em consideração a saudade dos brincantes, que por conta do período pandêmico, estão afastados há dois anos da folia do “Mascarado Fobó”, como também é conhecida a folia dos obidenses.

“Estamos em constante diálogo com os nossos deputados e com o próprio governo do Estado, em busca de auxílio financeiro para fazer uma grande festa, digna do tamanho do nosso carnaval. Os aparatos necessários de saúde, segurança pública e todo os requisitos que essa grande festa requer, estão sendo observados, para que possamos melhorar”, informou o prefeito.

Durante o Carnapauxis, sete (7) Blocos oficiais desfilam, iniciando nos Bairros, fazendo um percurso determinado, encerrando na Praça da Cultura. Os Blocos oficiais são: Vai ou Raxa, Mirim, Serra da Escama, Águia, Xupa Osso, Unidos do Morro e Virgens.

www.obidos.net.br - Fotos de João Canto