Cooperação técnica entre Prefeitura de Óbidos e IFPA garante transporte aos alunos da instituição

Os estudantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA), campus Óbidos, passaram a dispor, a partir desta quinta-feira (8), de um ônibus que fará exclusivamente o transporte até a instituição, localizada na avenida Prefeito Nelson Souza, às margens da PA-437.

Um evento, realizado no auditório do IFPA, com a presença do prefeito Jaime Silva e da Secretária de Educação, Zilda Bentes, além de diretores, professores e alunos do Ifpa, marcou a assinatura do termo de cooperação técnica no qual a Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria de Educação, assegura o transporte.

O ônibus modelo rodoviário, com capacidade para aproximadamente 50 passageiros sentados, possibilitará mais agilidade e segurança no deslocamento dos alunos, que antes precisavam enfrentar sol e chuva, além de se arriscarem pelo acostamento da rodovia estadual, com trânsito intenso de veículos de todos os portes.

O termo de cooperação tem vigência de cinco anos, garantindo além do veículo, motorista, abastecimento e manutenção periódica, para que seja realizada a rota que passará por vários bairros da cidade, de segunda-feira a sábado, de acordo com o calendário de atividades do IFPA.

Para Bruna Cássia Coelho, aluna do Instituto e presidente do Grêmio Estudantil, que esteve no evento, o transporte significa um incentivo a mais para os alunos continuarem a frequentar as aulas.

“Vemos diariamente como é difícil para os alunos daqui virem e voltarem andando, e isso afeta a qualidade de ensino dentro do campus porque os alunos não chegam aqui descansados, e o esforço deve ser aqui dentro. Isso vai mudar a vida de muita gente que não têm condições de pagar transporte ou de quem gasta muito com transporte diariamente”, ressaltou.

O termo de cooperação técnica prevê ainda outras ações conjuntas, como a oferta de vagas de estágios nas diversas áreas de atuação da administração pública, cooperação nos projetos de pesquisa, extensão e inovação, realização de eventos para capacitação com a participação dos servidores do IFPA, transferência de tecnologia educacional, além de suporte com a cessão de espaço físico para realização de eventos do Instituto.

O diretor do IFPA campus Óbidos, Rangel da Silva, destacou que essa medida vai proporcionar o acesso dos alunos ao campus, e garantir outras atividades conjuntas com a Prefeitura de Óbidos, e cumpre o papel institucional de proporcionar uma educação de qualidade aos obidenses.

“Está cada vez mais claro que se a gente não consegue realizar essa parceria de forma contundente, consistente, não conseguimos avançar na educação. O prefeito entende que os alunos que estão aqui, são do município também, por isso a importância dessa parceria”, disse.

Homenagem

Durante o evento, o prefeito Jaime Silva e a secretária Zilda Bentes foram homenageados em reconhecimento à atuação e promoção de melhorias na educação em Óbidos.

Jaime agradeceu o reconhecimento e destacou que o entendimento do município é dar apoio à educação, independente da rede de ensino.

“Estou feliz por esse momento especial aqui. Eu tive o privilégio de quando fui prefeito, na gestão passada, ter trazido esse Instituto para Óbidos. Mas, é importante dizer que o nosso entendimento é ajudar a dar uma educação de qualidade para os nossos jovens independente da rede em que estejam estudando, por isso estamos proporcionando mais esse avanço, agora disponibilizando transporte para os alunos, fazendo com que eles, além de segurança, tenham conforto para chegarem à sala de aula”, finalizou.

FONTE:Comunicação/Pmo