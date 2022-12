Dom Bernardo recebeu o Cacique Juventino Kaxuyana representante das Aldeias do Rio Katxuru

Na manhã desta quinta-feira, (08), o Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes, recebeu a vista do Cacique Juventino Kaxuyana, representando as Aldeias ao longo do Rio Katxuru, acompanhado da sua esposa, Rosa Tiriyó e do Vice Presidente da Associação Indígena Kaxuyana e Tunayana kahyana - AIKATUK, Lucas Kumorohto Kaxuyana.

Na ocasião da visita foram tratados assuntos referentes aos trabalhos pastorais que irão ocorrer em 2023 nas Aldeias, estavam presentes, a Associação Beneficente Emaús, através do projeto, "A Força das Mulheres e Crianças na Amazônia" e a Irmã Carmem Lúcia, assessora Diocesana da Catequese e da Equipe de Coordenação Diocesana de Pastoral.

Na oportunidade, o Cacique Juventino, sua esposa, Rosa Tiriyó e Lucas kaxuyana, junto com Dom Bernardo, visitaram a Catedral de Sant'Ana, para conhecer de perto o Mosaico recém inaugurado.

Fonte:Diocese de Óbidos