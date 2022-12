JURUTI: Hospital 9 de abril na Providência de Deus recebe aparelho de tomografia da ALCOA

O Hospital 9 de Abril na Providência de Deus, em Juruti, recebeu nesta terça-feira, dia 13, um novo aparelho de tomografia doado pela ALCOA. “Esse equipamento é muito importante para Juruti-PA e também atenderá toda a região do Baixo Amazonas, dando qualidade e agilidade aos diagnósticos de toda a população”, comentou a direção do Hospital.

A Diretoria do hospital, também agradeceu a doação, que será de grande utilidade para os pacientes de toda região do Baixo Amazonas: “Toda nossa gratidão a direção da ALCOA que não mediu esforços para estar conosco a “A SERVIÇO DA VIDA”, e JUNTOS proporcionar um atendimento melhor e de qualidade em nosso hospital a população do baixo Amazonas”.

Informações: Diocese de Óbidos/Hospital de Juruti