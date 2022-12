I Fórum Comunitário de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil foi realizado em Óbidos

Evento contou com a participação da sociedade civil organizada, órgãos públicos e população em geral.

A Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Semdes), com apoio das secretarias de Educação e Saúde, realizou na manhã desta quarta-feira (14), na área de eventos da Colônia de Pescadores Z-19, o I Fórum Comunitário de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, que discutiu o tema “Todos Contra o Trabalho Infantil”.

O Fórum contou com a participação e a ministração de palestras de pessoas ligadas ao atendimento da Rede de Proteção da Criança e do Adolescente; Conselho Tutelar, Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), e do Centro de Referência de Assistência Social CRAS.

“Hoje a gente realiza uma ação muito importante, pois ninguém quer falar de problemas, no entanto é somente trazendo essas discussões para juntos tratarmos, é que vamos achar soluções para proteger as nossas crianças e adolescentes, assegurando que eles estejam distantes tanto do trabalho infantil, quanto de situações análogas à escravidão”, destacou o prefeito de Óbidos, Jaime Silva.

Há anos, o Programa de Ações e Estratégias de Erradicação do Trabalho Infantil (AEPETI) realiza eventos dessa natureza com o objetivo de proteger os menores de 16 anos contra qualquer forma de trabalho, garantindo que frequentem a escola e participem de atividades socioeducativas.

“Nem sempre o trabalho infantil é facilmente detectado pelas autoridades”, conforme foi exposto aos participantes na palestra da Chefe de Divisão da Vigilância Socioassistencial (Semtras) Santarém, Rose Mara Jardim Ruiz.

“Destacar as formas de trabalho infantil e como acaba acontecendo é fundamental para que possamos identificar e assim denunciar aos órgãos competentes esses problemas que, infelizmente, ainda são bastante comuns na nossa sociedade”, destacou Rose.

O Fórum Comunitário de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil foi realizado durante esta quarta-feira, e encerrou após a apresentação e aprovação das propostas formuladas de acordo com cada um dos eixos temáticos.

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/5599-i-forum-comunitario-de-prevencao-e-erradicacao-do-trabalho-infantil-foi-realizado-em-obidos#sigProId2a5dd2e73a View the embedded image gallery online at:

Fonte: Comunicação/PMO