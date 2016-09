Assembleia do Sindicato dos Servidores Públicos de Óbidos decide por paralisação

O Sindicato dos Servidores Públicos do Municipio de Óbidos – STPMO, através do Edital 017/2016, convocou seus associados para Assembleia Geral Extraordinária, que aconteceu no dia 09 de setembro, em sua sede, a qual decidiu em paralisar os serviços públicos a partir do dia 15, quinta-feira.

O Presidente do Sindicato, Sr. Derinaldo Câncio Biá, informou o seguinte sobre as discussões na assembleia: “Foi deliberado sobre a greve dos servidores municipais, tendo como fundamento os frequentes atrasos no pagamento dos salários dos servidores, ineficiência do governo em equilibrar despesa e receita e cumprir o que determina o Art. 111, Inciso 14, da Lei Orgânica do Município, que define o prazo de pagamento do servidor público, que deverá ser efetuado até 5º dia útil de cada mês, e isso não acontece”.

Segundo Derinaldo, o atraso no pagamento dos servidores vem ocorrendo desde 2013, e comunicou sobre a paralisação dos servidores: “Hoje por conta dos fundamentos apresentados, a decisão da assembleia foi unânime na aprovação da greve geral do serviço público, claro que mantendo o que determina a legislação de greve, respeitando esses ordenamentos, a qual iniciará a partir de quinta-feira (15)”.

“O único recurso que provê o sustento de nossa família é o nosso salário, nós já fizemos até sexta básicas para servidores que estavam passando fome, e esta realidade pode se agravar daqui para o final do ano, com a eminência de não recebermos dois, três salários, por conta disso resolvemos tomar esta decisão, no sentido de preservar nossos salários, que é o que nos sustenta”, justificou Derinaldo.

Derinaldo informou que existe algumas ações quando a questão do atraso de pagamento salarial, existe também ação no Ministério Público referente ao cumprimento do pagamento dos salários até o 5º dia útil, conforme demanda a Lei Orgânica, ações estas que estão no aguardo das decisões.

Fotos de Odirlei Santos

