ÓBIDOS: Prontuário Eletrônico do Cidadão começa a ser implantado no município

Ferramenta organiza processos realizados em UBS’s e fornece informações dos cidadãos ao SUS.

Os profissionais que atuam nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) da zona urbana de Óbidos, estão recebendo capacitação para manusear o Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) do Sistema e-SUS Atenção Básica, ferramenta de organização do processo de trabalho que, além de gerenciar filas do sistema, também fornece as informações dos cidadãos acompanhados e permite o planejamento de ações das equipes.

O software, desenvolvido e disponibilizado pelo Ministério da Saúde (MS), armazena todas as informações clínicas e administrativas dos pacientes atendidos nos postos de saúde, informatizando o fluxo de atendimento do cidadão, e dando mais celeridade no atendimento, e consequentemente melhorando o cuidado à saúde.

A capacitação é uma das etapas da implantação do PEC, que deve, a partir de 2023, ter um banco de dados minucioso de todos os atendimentos, diagnósticos, procedimentos, internações, exames e prescrições de remédios de cada paciente. Essas informações estarão vinculadas ao Cartão SUS dos usuários, que será cadastrado no prontuário eletrônico para serem acessadas a cada entrada do paciente em uma das unidades do sistema municipal de saúde, ou durante ações de estratégia em saúde.

“Nós contratamos uma empresa para que pudesse nos dar essa capacitação, assim nossos servidores tiram todas as dúvidas, e quando o sistema estiver ativo, eles conseguem prestar um serviço de melhor qualidade”, disse a secretária adjunta de Saúde, Selma Caetano.

Com a instalação do PEC, alguns serviços ofertados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) devem ser regulados, habilitando o Fundo Municipal de Saúde a receber por atendimentos essenciais que estão inaptos juntos ao Ministério da Saúde, mas que são mantidos pelo município pela sua importância.

O Prontuário Eletrônico do Cidadão ajudará também a acompanhar a produtividade da Atenção Básica e de outras ações estratégicas, permitindo ao município antecipar o planejamento de suas políticas públicas de saúde, além de garantir a captação dos recursos disponíveis para os diversos serviços e atendimentos ofertados à população.

