MRN lança nova plataforma de relacionamento com as comunidades

O Falaí Comunidade ampliará a comunicação da empresa com os comunitários, que terão a oportunidade para fazer sugestões, elogios e reclamações.

Com intuito de ampliar a comunicação, escuta ativa e engajamento junto às comunidades onde está presente no oeste do Pará, a Mineração Rio do Norte (MRN) lançou um novo canal de comunicação: o Falaí Comunidade. A plataforma dará a oportunidade para que os comunitários levem, de forma mais ágil e acessível, críticas, sugestões, reclamações e elogios sobre questões relacionadas à operação da empresa e sua relação cotidiana com as comunidades vizinhas.

“O canal atende as mudanças que a MRN tem buscado, como estreitamento dos laços com as populações tradicionais e comunidades vizinhas. Além disso, a ferramenta está alinhada com as melhores práticas internacionais, como o ASI Performance Standard, por exemplo, e reforça, cada vez mais, o alinhamento da empresa com às práticas de sustentabilidade e ESG (sigla em inglês para Governança, Meio Ambiente e Social). O Falaí Comunidade tratará de assuntos coletivos, de interesse das comunidades e das pessoas, naquilo que tiver interface com a atuação da empresa na região”, destaca Jéssica Naime, gerente geral de Relações Comunitárias da MRN.

Como vai funcionar?

“Falaí que conversando a gente se entende”. É nesse ritmo que dúvidas, sugestões, queixas ou reclamações serão respondidas, via ligações telefônicas, mensagens de WhatsApp ou e-mail. Também serão distribuídas urnas pelas comunidades, onde o interessado poderá deixar sua mensagem, se preferir. As demandas poderão ser encaminhadas para o telefone (93) 99189-6064, que também receberá mensagens de WhatsApp, ou para o e-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. .

Ao registrar sua demanda no canal, o comunitário não precisa se identificar. “Ao recebermos a mensagem, nossa equipe fará a avaliação. Se for uma questão simples, a própria equipe responde o questionamento e o protocolo é encerrado. Já nas questões mais complexas, a manifestação será encaminhada a uma equipe de especialistas. Ao se manifestar, o registro é feito em até 48h e a pessoa receberá uma mensagem de confirmação e uma resposta em até cinco dias úteis. Caso não se identifique, a resposta será encaminhada às lideranças comunitárias”, explica Jaiane Queiroz, analista de Comunicação e uma das responsáveis pelo processo de implementação da ferramenta.

Canal de Ouvidoria

A MRN continua com o Canal de Ouvidoria, que é uma ferramenta importante para o Sistema de Gestão de Compliance, disponível 24 horas por dia ao longo dos 7 dias da semana. Essa plataforma possui como função receber denúncias que podem ser feitas por qualquer pessoa, sejam terceiros, comunitários, empregados, partes interessadas, entre outros. “O Canal de Ouvidoria foi estruturado considerando a melhores práticas. A operação desta ferramenta é realizada por uma empresa de consultoria independente e tem o objetivo de garantir que as denúncias recebidas sejam encaminhadas com transparência e confidencialidade”, assegura Henrique Orlando, Compliance Officer da empresa.

Os principais temas tratados pela ferramenta estão vinculados às questões de conduta e comportamento, como também a temas que trazem riscos para MRN. Para a utilização do Canal da Ouvidoria são disponibilizados:

FONTE: Comunicação/MRN