A Paróquia São Francisco e Santa Clara apresenta o novo Projeto da Igreja Matriz

A Paróquia São Francisco e Santa Clara em Óbidos – PA, há nove meses deu início a campanha “Reconstrói a Minha Igreja”, com o objetivo de reconstruir a igreja matriz que se encontra com o telhado todo danificado e com diversas infiltrações, tanto internas como externas, além de outras necessidades a serem reparadas.

Nesse sentido, os administradores da Paróquia, decidiram repensar um projeto mais sustentável de forma que a atender melhor os fiéis e visitantes, haja vista, que recuperar a igreja atual seria mais custoso do que erguer uma nova, aproveitando melhor o terreno existente.

Além de utilizar melhor os recursos naturais como a iluminação e a ventilação, proporcionando a todos condições melhores para a participação nas Missas e encontros formativos, haja vista, que no momento não conta com espaço apropriado para catequese, formações e reuniões.

O Padre Jorge Armando Pereira, Administrador Paroquial e o Padre Edson Galego, Vigário Paroquial, explicaram todo o processo a ser utilizado na construção:

“Encontramos soluções mais ecológicas e sustentáveis para a execução desta obra, uma delas será a utilização de tijolos ecológicos:

Sustentável – A produção do tijolo ecológico é menos agressiva que a dos tijolos comuns, a principal diferença é que ele não precisa ser queimado para ganhar resistência e durabilidade. Evitando assim o desmatamento de árvores e a poluição do ar com emissão de gás carbônico.

Conforto – O fato de ser fabricado com terra e mais os furos do tijolo tornam a casa construída com tijolo ecológico muito fresca e agradável no verão e acolhedora no inverno. Além da eficiência térmica podemos falar também da acústica que melhora consideravelmente em relação ao tradicional;

Resistência – É exatamente do jeito que gostamos de construir! Obra de alvenaria, sólida, segura e de muita confiança. Chega a ser até 6x mais resistente que o tijolo comum;

Economia – Até 40% de economia no final da obra comparado ao sistema tradicional; Faça você mesmo – A perfeição dimensional do tijolo ecológico possibilita a auto construção, ou seja, você mesmo e a sua família podem se envolver na construção. Além de gerar mais economia isso trará uma experiência transformadora e uma realização pessoal indescritível. Todas estas vantagens serão obtidas, através de uma máquina manual que já conseguimos adquirir mediante a generosidade de muitos paroquianos, fiéis e amigos espalhados em nosso município, Diocese, Estados e Países. Com isso, conseguimos realizar o projeto arquitetônico e o projeto estrutural da nova igreja. Conseguimos também, cercar nosso terreno trazendo mais segurança para todos. E agora precisamos continuar contando com a sua generosidade, para que este projeto possa continuar seguindo. Nossa campanha continua a todo vapor! Não importa o valor de sua colaboração, o que importa é a sua partilha sincera e verdadeira em prol deste projeto. Contamos desde já com suas orações e colaborações. Que Deus nos abençoe sob a intercessão de São Francisco e Santa Clara padroeiros de nossa Paróquia”.

Quem quiser contribuir com a Construção da Igreja Matriz, poderá fazer utilizado o PIX PIX: 04.944.1790012-49, Paróquia São Francisco e Santa Clara, fornecido pelos Padres Jorge Armando Pereira e Edson Galego.

