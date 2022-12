ÓBIDOS: A tradicional Missa do Galo foi realizada na Catedral de Sant´Ana

Missa de Natal é a missa celebrada na Véspera de Natal, conhecida também como Missa do Galo, geralmente começa à meia noite do dia 24 para o dia 25 de Dezembro. A expressão “Missa do Galo” é específica dos países latinos e deriva da lenda ancestral segundo a qual à meia-noite do dia 24 de dezembro um galo teria cantado fortemente, como nunca ouvido de outro animal semelhante, anunciando a vinda do Messias, filho de Deus vivo, Jesus Cristo.

Mantendo essa tradição, em Óbidos, a Missa do Galo foi realizada na Catedral de Sant´Ana, presidida pelo Bispo da Diocese de Óbidos, Dom Bernardo, e o povo católico obidense foi prestigiar o evento e lotou a catedral.

A missa foi transmitida AO VIVO pelas redes sociais da Diocese de Óbidos e por este site, e também registramos algumas imagens da Missa de Natal.

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade