BRAGANÇA: A Festa de São Benedito encerra com a tradicional Marujada

A Festa de São Benedito, em Bragança, no Pará, encerrou nesta segunda-feira, dia 26 de dezembro de 2022, com a tradicional marujada, quando milhares de marujos e marujas se vestiram de vermelho e branco, os quais participaram da procissão de encerramento da festividade.

A festividade de São Benedito é uma manifestação cultural e religiosa com tradição de mais de 200 anos, sendo que durante o período festivo é desenvolvida uma programação religiosa com missas, novenas, ladainhas, procissão fluvial e terrestre, e a programação cultural com rituais de apresentações da marujada, shows católicos de bandas e cantores regionais.

No dia 25 a Marujada se veste de azul e branco

Os primeiros rituais da festividade se dão entre os meses de abril ou maio, através das “esmolações”, que é o conjunto de atos religiosos realizados por três comitivas de esmoladores, que percorrem as regiões dos campos, colônias e praias, circunvizinhas a Bragança e outros municípios, angariando esmolas e ofertas para a festividade.

A festividade teve início no dia 18 de dezembro e foi até o dia 26 de dezembro com a procissão de encerramento, sendo que dia 01 de janeiro é feita a troca de bastões para os novos juízes dos anos vindouros.

Registramos o evento em fotografias, sendo que no dia 25 de dezembro, Bragança foi tomada pelo colorido do azul e branco, quando os marujos e marujas se vestiram solenemente para celebrar umas das mais tradicionais manifestações culturais, artística e religiosa do Pará: a Marujada de São Benedito.

No dia 26 de dezembro, a Festa de São Benedito encerrou com a tradicional procissão, atividades religiosas e culturais, realizada na Praça central de Bragança. Neste dia, os marujos e marujas coloriram Braganca se vestindo de vermelho e branco, os quais participaram da procissão pelas ruas das cidades, a qual saiu da Igreja de São Benedito e retornado ao mesmo local, onde aconteceu o encerramento.

No dia 26 a marujada se veste de vermelho e branco

Marujada

Com forte história cultural e religiosa, Bragança mantém viva a tradição iniciada pelos escravos em 1798, com a festa de São Benedito, santo de origem etíope cuja igreja foi inaugurada por volta de 1750. Nela se destaca a marujada, folguedo constituído majoritariamente por mulheres, que saem pela cidade em homenagem ao santo, no mês de dezembro. Geralmente usam blusa branca, faixa de fita vermelha e uma rosa de tecido, saia rodada comprida vermelha, azul ou branca e chapéu enfeitado com fitas e plumas.

Procissão de São Benedito

Durante a celebração, sete tipos de dança são executadas. Além do xote bragantino, onde a rabeca acompanha a sanfona, a zabumba e o triângulo, também se dança a roda, o retumbão, o chorado, a mazurca, a valsa e o bagre. Também fazem parte dos festejos a cavalhada, o leilão e a procissão. Os cavaleiros disputam argolas vermelhas e azuis na cavalhada. Vence quem obtiver o maior número de argolas.

Crianças e Adultos participam da festa

O comando da organização da festa fica por conta da capitoa, o cargo mais alto na hierarquia da marujada. A capitoa, que exerce o cargo até a morte, escolhe outra integrante para ser a subcapitoa, que a substitui em casos de morte e renúncia. Os preparativos começam em maio, quando uma comitiva sai pela região arrecadando doações para a realização da festa. As comemorações começam em 18 de dezembro e vão até 26 do mesmo mês (Correio Brasiliente).

ÁLBUM FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/5631-braganca-a-festa-de-sao-benedito-encerra-com-a-tradicional-marujada#sigProIdfb363d6ed9 View the embedded image gallery online at:



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/5631-braganca-a-festa-de-sao-benedito-encerra-com-a-tradicional-marujada#sigProId4b9789370d View the embedded image gallery online at:



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/5631-braganca-a-festa-de-sao-benedito-encerra-com-a-tradicional-marujada#sigProIdcdeea74409 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br – Fotos de João Canto