Em reunião, órgãos definem estratégias de segurança para o pré-carnaval e Carnapauxis 2023

A reunião realizada na Casa da Cultura na tarde desta quinta-feira (29), entre a Prefeitura de Óbidos, órgãos de segurança pública e demais entidades, definiu estratégias de trabalho que devem ser implementadas nos Pré-Carnavais e durante o período oficial do Carnapauxis 2023.

A programação inicia no dia 1° de janeiro, com um arrastão definido para sair as 19h, da Praça de Santa Terezinha, seguindo até a Praça da Cultura, onde a festa deve seguir até as 23h. A folia contará com um esquema de segurança para receber e proporcionar segurança aos obidenses e visitantes.

A programação do pré-Carnapauxis, que iniciará às 18h, indo até às 22h, todos os dias, ficou assim definida:

8/01 - Bloco Mirim Unidos do Umarizal

Saída: Cruzamento da Rua Antônio Fernandes e Av. Dom Floriano

15/01 - Bloco Serra da Escama

Saída: Cruzamento da rua Dr. Machado e Rua Dr. Picanço Diniz

22/01 - Bloco Águia Negra

Saída: Cruzamento da Av. Lauro Sodré e rua Pedro Alvares Cabral

29/01 - Blocos Xupa Osso e Vai ou Raxa

Saída: Av. Nelson Souza (em Frente à Ufopa)

05/02 - Bloco Unidos do Morro

Saída: Cruzamento da rua Tiradentes com rua Princesa Isabel

12/02 - Bloco das Virgens

Saída: Antônio Brito de Souza (Praça de Santa Terezinha)

“Com a programação do pré-carnaval já montada, esperamos agora aplicar as ações de segurança para que assim, a gente possa alinhar os detalhes até a chegada do grande momento que será o Carnapauxis 2023, que promete ser o maior já realizado”, destacou o secretário interino de Cultura e Turismo, Luiz Carlos Queiroz.

Estiveram presentes na reunião, representantes da 29ª Companhia Independente de Policia Militar (29º CIPM), Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran), Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), Unidade de Urgência e Emergência José Benito Priante, Sindicato dos Mototaxistas de Óbidos – Força Jovem, Conselho Tutelar Óbidos, Associação dos Taxistas de Óbidos (ATO), Associação dos Bombeiros Profissionais Civis do Município de Óbidos, Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescentes (CMDCA), Secretaria de Desenvolvimento Social (Semdes) e Secretaria de Cultura e Turismo (Semcult).

Durante o pré-carnaval o esquema de segurança contará com 23 policiais militares, 60 seguranças civis, equipes de saúde com equipe médica e duas ambulâncias, além de 20 bombeiros civis.

“Esse é um momento muito importante, pois nós precisamos alinhar as estratégias que vamos aplicar no Carnapauxis, por isso a 29ª CIPM, estará à disposição, com policiais patrulhando tanto o evento, quanto os bairros da cidade e a dispersão dos foliões”, informou o Tenente Marcos Antônio Lima.

O Carnapauxis 2023 oficial acontecerá durante 7 dias, e está programado para ocorrer de 15 a 21 de fevereiro. Neste período, campanhas de segurança em saúde e para a garantia dos direitos da criança e adolescentes serão realizadas, com a contribuição da população obidense e dos visitantes.

Um reordenamento do trânsito ao entorno do “Fobódromo”, como é chamada a área de concentração dos brincantes durante o período do carnaval, também já foi montado, tudo para abrilhantar ainda mais o evento grandioso chamado “Carnapauxis”.

