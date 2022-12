FORTUNATO CHOCRON: Homenagem ao Sr. Fortunato Chocron

É com grande pesar que comunicamos o falecimento do Sr. Fortunato Chochron, que veio a óbito nesta sexta-feira, dia 30, em Belém do Pará, e com o texto seguinte de Jorge Ary Ferreira, estamos homenageando o Sr. Fortunato, que tanto contribuiu para o desenvolvimento de Óbidos.

FORTUNATO CHOCRON

Jorge Ferreira.

E assim, as histórias vão sendo contadas, as lendas vão sendo criadas através das vidas vividas e gerações que se reciclam.

Hoje (30/12/2022), deixa o plano terrestre e passa a habitar o plano espiritual, Fortunato Chocron, para os mais antigos, CHOCRONZINHO, Óbidos fica órfã, de um dos últimos filhos, que viveram uma época não tão distante, chegou neste mundo a 82 anos, porém, de diferenças enormes na forma de conduzir esse espetáculo chamado vida.

Será que deixou realmente este mundo? Claro, fisicamente sim, não teremos mais seu convívio, não teremos mais as aulas gratuitas da forma totalmente peculiar de encarar o dia a dia, sim, digo peculiar, moldada nos métodos que a vida do início do século passado esculpiu na sua essência, influenciada por seu saudoso pai, por modos hoje totalmente abolidos do empreendedorismo moderno, porém de uma eficácia precisa. Quanto conhecimento foi junto? Quanto conhecimento dá indústria extrativista ele levou consigo? Quantos com esse gabarito ainda existem na Amazônia?

Com certeza vários, um homem com os predicados que tinha, forma inúmeras pessoas na faculdade da vida, deixa de herança para seus filhos, a honradez de uma vida dedicada ao trabalho, praticamente não operou um computador, podia não saber as funções de um Android, mas, a sabedoria que espalhava com o grafite de seus lápis, minuciosamente apontados, formou milhares de operários que tiveram o privilégio de seu convívio, duvido muito que exista uma família em Óbidos, que não tivesse um membro com vínculo de trabalho com seu "Chocronzinho", e cada obidense que por ali passou, contribuiu com seu sucesso é verdade, mas além de sua retribuição, ganhou com seu convívio, aprendeu muito com seus ensinamentos.

Posso dizer que sou suspeito para falar desse amigo, com tanto carinho que recebi todas as vezes que o visitava, jamais esquecerei de uma conversa que tivemos no dia 29/06/1991, cinco dias após o falecimento de meu pai, suas palavras foram muito importantes naquele momento difícil da minha vida.

A D. Ana, meu querido compadre Abraham, amigo Salomão, D. Mary, Dra. Ana Amelia, minha afilhada Hanna, demais netos e familiares, externo meus sentimentos neste momento de tristeza pela partida desse grande amigo!

Como obidense, agradeço tudo o que fez pela nossa cidade, Óbidos so é essa cidade encantadora, porque conta com filhos com a grandeza de um FORTUNATO CHOCRON!

Vá em paz!

30/12/2022

Jorge Ary Ferreira