ÓBIDOS: Profissão Perpétua da Irmã Silmara Garcia aconteceu na Catedral de Sant'Ana

"Ensinai-me, Senhor, o teu caminho, para que eu o siga com fidelidade" Sl 86(85).

A Diocese de Óbidos e a Congregação das Franciscanas da Ação Pastoral, se alegram pelo SIM generoso de Irmã Silmara Garcia, de Consagrar-se a Deus definitivamente.

A Profissão Perpétua, aconteceu na Catedral de Sant'Ana, na manhã desse domingo, (05), e foi presidida pelo Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes, e concelebrada pelos Padres, Adalberto e Edson Galego.

A Celebração foi muito participativa, uma alegria e fé contagiantes, pois todos estavam unidos em prece pela Irmã Silmara, que estava dando seu SIM para sempre a Jesus. Estiveram presentes sua família, e a Irmã Ivaldete, Ministra Geral da Congregação das Franciscanas da Ação Pastoral, e as demais irmãs.

A Irmã Silmara Garcia, é filha de Óbidos e a primeira Obidense a fazer parte da Congregação das Franciscanas da Ação Pastoral.

Os votos perpétuos acontecem depois de um tempo de formação e discernimento. É parte da vida habitual do religioso a participação na comunidade, a vida de oração, a com a participação das outras irmãs e também do povo de Deus que farão parte da sua vida para sempre. Os votos perpétuos podem ocorrer depois de cinco anos de votos temporários.

A Diocese de Óbidos, congratula a irmã Silmara Garcia, pelos votos perpétuos dessa forma que suscita muitas vocações na nossa Diocese.

