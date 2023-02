Foi com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento da Engenheira Agrônoma Robenizia Moda, esposa do professor e comunicador Márcio Rubens, mãe e servidora da Emater - Pará.

Robenizia Moda veio a óbito na tarde deste sábado, dia 4, em decorrência de um acidente registrado no ramal do Mamauru, em Óbidos.

A equipe do Site www.obidos.net.br presta sinceras condolências aos familiares, amigos e que Deus conforte a todos.

Equipe do Site www.obidos.net.br