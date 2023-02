ÓBIDOS: O Leilão do Bloco Serra da Escama arrecadou seis mil e novecentos reais

Aconteceu na noite deste sábado, dia 04, na Praça do Ó, em Óbidos, o Leilão Virtual do O Bloco Serra da Escama, o qual iniciou por volta da 21h, comandado por Márcio Pinto e Marquinho Mamede, diretores do Bloco, quando foram leiloados vários prêmios, arrecadando R$ 6.900,00.

Iniciando o Leilão, Milene de Morais Pinto e Cancão receberam um certificado de agradecimento pela composição da música tema do Bloco, “Prainha, Berço da Cultura Obidense”.

Milene Pinto recebendo o certificado como compositora da música do Bloco Serra

O objetivo do leilão foi angariar recursos para colocar o Bloco na rua nos dias oficiais do Carnapauxis, assim, o leilão teve prosseguimento, sendo que os vales leiloados de maiores valores foram: um camarote para os dias oficias do Carnapauxis e um bela rede confeccionada com tema Carnapauxis, que foram vendidos respectivamente, por R$ 3.300,00 e R$ 1.600,00.

Diretores do Bloco

A pesara da chuva que caiu durante o evento, o Leilão prosseguiu e foi concluído, sendo arrecadado cerca de R$ 6.900,00, que serão utilizados para as despesas do Bloco durante seu desfile na sexta-feira, dia 17 de fevereiro.

O som ficou por conta da Banda do Didico.

Todos estão convidados a participarem do Bloco!

