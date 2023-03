Santarém é a 2ª melhor cidade para empreender no Pará e 40ª no Brasil

O município de Santarém é a 2ª melhor cidade para empreender no Pará e a 40ª no Brasil. Santarém é destaque ainda nos quesitos Ambiente regulatório - 15º, e Cultura empreendedora - 16º, ficando no top 20 nacional. A revelação é do ranking geral do Índice de Cidades Empreendedoras (ICE) 2023, levantamento foi criado pela Endeavor e realizado pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), divulgado nessa segunda-feira (27). Ao todo, foram avaliadas as 101 cidades mais populosas do país.

O estudo revela que Santarém se consolida como uma cidade atrativa para os negócios e um importante polo de desenvolvimento no estado do Pará.

“Essa conquista representa um avanço importante para a economia da cidade, que vem investindo em políticas públicas para incentivar o empreendedorismo”, comemora o prefeito Nélio Aguiar.

A colocação na posição de 40ª no ranking nacional representa um avanço de 23 posições em relação ao mesmo estudo realizado no ano passado. Santarém ficou à frente de importantes capitais do país.

No ambiente de negócios dentro do Pará, Santarém fica atrás apenas de Marabá, cidade que recebe enorme volume de recursos oriundos da mineração.

“A nossa gestão se engajou no fomento ao empreendedorismo. Fruto de uma política de desburocratização, de criação de facilidades para o pequeno, médio e grande empresário. Criamos a Sala do Empreendedor, que já realizou mais de 100 mil atendimentos”, comentou Nélio Aguiar.

No quesito ‘Ambiente Regulatório, o ICE avalia o tempo dos processos, leis, regulamentações, licenciamento e questões burocráticas essenciais à criação e execução do negócio. Santarém ficou 15º no total de 101 cidades avaliadas.

“Essa conquista é fruto de um processo. Quando começamos a gestão trabalhamos a desburocratização dessas atividades, temos até um decreto regulamentando. Criamos o licenciamento on line que mais que duplicou a movimentação dos processos, haja vista o acesso fácil e a simplicidade, oferecidas aos empreendedores”, explica o prefeito Nélio.

No item Cultura Empreendedora, Santarém é a 16ª melhor para empreender. O ICE 2023 avaliou subdeterminantes: Iniciativa e Instituições.

O Centro de Atendimento (CAC) e a Sala do Empreendedor foram de suma importância para a alta avaliação de Santarém.

“A Sala do Empreendedor apenas em seu primeiro ano de atuação, realizou mais de 40 mil atendimentos. Com a parceria do SEBRAE, a Sala oferta serviços de emissão de alvarás, taxas, certidões, guias, nota fiscal avulsa, inscrição municipal de empresa, declaração anual (MEI), formalização de Microempreendedor Individual (MEI, informações e orientações sobre abertura, funcionamento e formalização de empresas, alteração de cadastro de empresa, entre outros”, explica a secretária de Finanças, Josilene Pinto.

Aliado a isso, a Prefeitura de Santarém, em parceria com o Sebrae realiza iniciativas como a Campanha Negócio Legal, para formalização de novos empreendedores e regularização de empresas.

"Um dos principais requisitos para o desenvolvimento de uma cidade é valorizar o empreendedorismo. Temos hoje uma Santarém menos burocrática e com gestão empreendedora com visão de futuro. Isso sem dúvida, contribui para que nossa cidade esteja sempre em destaque no cenário nacional, principalmente por termos uma gestão pública voltada a desburocratização e simplificação dos negócios que são responsáveis pelo aquecimento da nossa economia", ressalta Josilene.

A geração de empregos e novas obras são pontos positivos que essa conquista traz para a vida do cidadão. A cidade tem passado por uma transformação significativa nos últimos anos, com a construção de novas empresas e comércios.

Para o prefeito Nélio Aguiar, essa conquista é fruto de muito trabalho e investimentos. "Estamos muito felizes com esse resultado. Sabemos que ainda temos muito trabalho pela frente, mas essa posição no ranking mostra que estamos no caminho certo. Vamos continuar investindo em políticas públicas para incentivar o empreendedorismo local e gerar mais empregos para nossa população", afirmou o prefeito Nélio, que já recebeu o Prêmio Prefeito Empreendedor.

