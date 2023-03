2º Fórum de Mulheres do Baixo Amazonas foi realizado em Terra Santa

A Diocese de Óbidos, através da Associação Beneficente Emaús em parceria com o Centro de Apoio Operacional de Direitos Humanos (CAODH), Núcleo Mulher e o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF), Associação de Mulheres Trabalhadoras do Município de Oriximiná (AOMTMO), Associação de Mulheres Trabalhadoras do Baixo Amazonas (AOMTBAM) e o Movimento de Mulheres de Terra Santa, organizaram o 2º Fórum de Mulheres do Baixo Amazonas, que abordou o tema, "Seguimos na vida removendo pedras e plantando flores”.

O Evento contou com a participação de mais de 400 mulheres e foi realizado nos dias 23 e 24 de março de 2023, no município de Terra Santa, oeste do Pará, o qual contou com a presença de representantes do setor público e privado, diversas lideranças femininas representadas por Indígenas, Quilombolas, Ribeirinhas, Coordenadoras de Projetos Sociais e Lideranças Comunitárias dos municípios do Baixo Amazonas tais como; Santarém, Faro, Monte Alegre, Óbidos, Curuá, Oriximiná.

Representando o Estado, esteve presente a Dra. Lilian Braga, Promotora de Justiça - Responsável pelo Núcleo de Promoção de Igualdade Étnico Racial (NIERAC) e o Dr. Edval Pereira Sales, Promotor de Justiça - Diretor Geral do CEAF - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional.

O projeto “A Força das Mulheres e Crianças na Amazônia”, de iniciativa da Diocese de Óbidos através do Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes, promove espaços e formações no sentido de desenvolvimento desta temática e esteve representado no evento através de 20 lideranças femininas atuantes no projeto e através das Coordenações representadas por Irmãs Religiosas.

Atualmente, o projeto iniciou suas atividades nas cidades de Faro, Oriximiná, Curuá e Óbidos, com o objetivo de fortalecimento de mulheres de nossa região e criação de perspectivas de um futuro melhor para as crianças, interrompendo ciclos de vulnerabilidade e proporcionando serviços em saúde, educação, gerando renda, resgatando a autoestima e fortalecendo o serviço pastoral.

O evento iniciou com debates sobre a inserção da mulher no campo político através da palestra, “Mulheres, Liderança e participação na política”, em seguida foram realizados grupos de trabalho para debater sobre o auto cuidado feminino, geração de renda, violência doméstica e familiar contra a mulher, rede de proteção, entre outras assuntos que foram pautados

O protagonismo da mulher em nossa sociedade evoluiu, porém não o suficiente que gere a segurança e respeito para filhas, mães, esposas, avós e trabalhadoras que buscam um espaço que proporcione dignidade. A busca constante de espaços em uma sociedade que não reconhece as mulheres como protagonistas nos cargos de poder é diária e a promoção de eventos que ajudem o desenvolvimento da temática é fundamental para nossa sociedade.

Mais FOTOS cique na imagem seguinte....



















http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/5854-2-forum-de-mulheres-do-baixo-amazonas-foi-realizado-em-terra-santa#sigProIdba596435cb View the embedded image gallery online at:

FONTE:Diocese de Óbidos