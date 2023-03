ÓBIDOS: Nova diretoria do Conselho Municipal de Turismo é empossada

Conselheiros seguem à frente da entidade até 2025.

Os novos membros do Conselho Municipal de Turismo (Comtur) de Óbidos tomaram posse na noite de segunda-feira (27) durante evento realizado na Casa da Cultura, sede da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult).

A nova formação da entidade terá vigência até março de 2025, período em que os conselheiros terão, dentre outras responsabilidades, a missão de ajudar a gestão no planejamento, organização, coordenação e fiscalização das diretrizes que norteiam o desenvolvimento turístico do município, além de auxiliar na elaboração das propostas orçamentárias para investimentos nos projetos sob a gestão da Semcult.

A secretária de Governo, Ana Elza Tavares, participou do ato de posse dos conselheiros, representando o prefeito Jaime Silva, e destacou a necessidade de potencializar o turismo local.

“Óbidos é uma cidade rica em aspectos culturais e o turismo está intimamente ligado ao potencial do nosso município”, ressaltou Ana, que na oportunidade entregou a cópia do Decreto Municipal nº 142/2023, que nomeia os membros Comtur.

O secretário de Cultura e Turismo de Óbidos, Luiz Carlos Queiroz, foi eleito presidente do conselho, e anunciou como prioritário o trabalho de atualização das informações do município no Sistema de Informações do Mapa do Turismo Brasileiro, o “SISMapa”.

“O conselho é fundamental nesse processo e não vamos medir esforços para garantir a atualização das informações do nosso município, do Sismapa. Isso é primordial para a captação de recursos para investirmos na nossa cultura e turismo”, disse Luiz Carlos.

Foram empossados para o biênio 2023/2025

Secretaria Municipal de Cultura e Lazer – SEMCULT

Luiz Carlos Gama Queiroz – titular e presidente

Wilma Lúcia Marinho da Silva – suplente

Secretaria Municipal de Educação – SEMED

Ana Lúcia Mendes Bezerra – titular

Siele Barroso dos Santos – suplente

Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA

Herlon Fabrício da Silva e Silva – titular

Ana Maria Pinto de Vasconcelos – suplente

Secretaria Municipal de Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura – SEURBI

Laiandra Keully Ferreira Batista – titular e secretária

Luz Marta Siqueira Moda – suplente

Associação dos Taxistas de Óbidos – ATO

Douglas Santos de Vasconcelos – titular

Berlúcio Guimarães Gonçalves – suplente

Associação Carnavalesca Unidos do Morro – ACUM

Zenildo Ferreira da Silva – titular

Anilson Cantuária de Assunção – suplente

Associação Comercial e Empresarial de Óbidos – ACEO

Jeane Maria Sousa dos Santos – titular e vice-presidente

Maria Elenice Tavares da Silva – suplente

FONTE: Comunicação/PMO