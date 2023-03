Vereadores solicitam à  Secretaria Nacional da Defesa Civil ajuda para Óbidos

Vereadores obidenses que estão em Brasília formalizam ofício conjunto à Secretaria Nacional da Defesa Civil após fortes chuvas causarem transtornos e prejuízos em Óbidos

Os vereadores de Óbidos Agostinho do Curumú (MDB), Robson Souza (PSC) e Irmão Negão (PSC), estiveram nesta quinta-feira, 30, no Ministério de Integração Regional, em Brasília, onde, através de ofício conjunto, encaminharam à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC) pedidos de ajuda para o município de Óbidos, em virtude dos grandes prejuízos causados pela forte chuva que caiu na cidade desde a madrugada.

Referente a solicitação encaminhada à SEDEC, o vereador Agostinho Guimarães comentou: “Após termos conhecimento das fortes chuvas que assolaram nossa cidade, causando grandes prejuízos a toda nossa municipalidade e munícipes, solicitamos por meio da nossa Deputada Federal Dra. Alessandra, uma agenda junto no Ministério de Integração Regional, Sede da Defesa Civil Nacional, fomos prontamente atendidos e encaminhados a Secretária Nacional da Defesa Civil, onde fomos recebidos pelo senhor Wesley Felinto, Chefe de Gabinete do Secretário Nacional. Por meio de ofício conjunto com os vereadores Robson Souza e Jailson Garcia, reforçamos o pedido de apoio para nossa cidade, e segundo o chefe de gabinete da Defesa Civil, Óbidos-Pa, já se encontra no Radar da Defesa Civil, aguardando as devidas tramitações para que possam garantir ajuda a nossa gente”, informou o vereador.

SEDEC

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC), representante do órgão central do SINPDEC, é o órgão responsável por coordenar as ações de proteção e defesa civil em todo o território nacional. Sua atuação tem o objetivo de reduzir os riscos de desastres. Também compreende ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação, e se dá de forma multissetorial e nos três níveis de governo federal, estadual e municipal - com ampla participação da comunidade.

