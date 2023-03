ÓBIDOS: Rua que dá acesso à rampa do Porto de Cima recebe serviços de reparos

A Rua Abelardo Dias, que dá acesso à rampa do Porto de Cima começou a receber serviços de reparos após a chuva que abriu uma cratera.

A forte chuva que caiu em Óbidos desde a madrugada desta quinta-feira (30) contabilizou prejuízos para algumas famílias do município. Em 12 horas de chuva ininterrupta, Óbidos alcançou o maior índice pluviométrico do ano, com exatos 65.8mm de chuva, deixando estragos no município.

Um dos pontos mais afetados foi a travessa Abelardo Dias, no bairro Santa Terezinha, na área conhecida como “Porto de Cima”, onde uma cratera se abriu. O local começou a receber serviços de contenção da erosão e desvio das enxurradas, para posterior drenagem e pavimentação no trecho.

Máira Sousa, Secretária de Infraestrutura, explica que todos os esforços estão sendo feitos para ajudar a população. “Essa é uma rua que já foi um aterro, onde já houve uma grande erosão, temos que ir quebrando aos poucos e fazendo a drenagem da rua. Esperamos os dias de sol para realizar os serviços. Por enquanto vai ser um serviço para que a erosão não aumente. Nós vamos jogar as pedras bauxita para tentar conter a erosão. Estamos recebendo muitas ligações dos bairros Perpétuo Socorro, São Francisco, e estamos tentando atender a todos”, disse.

Fotos da reconstrução da Rua Abelardo Dias, próximo a rampa do Porto de Cima



Pontos_Críticos

De acordo com a Defesa Civil de Óbidos, cinco pontos críticos foram identificados em Óbidos durante a manhã chuvosa. Nos bairros Bela Vista, São Francisco, Fátima e Perpétuo Socorro, algumas residências ficaram alagadas, mas nenhuma ocorrência grave foi registrada. Foram contabilizados aproximadamente 15 ocorrências relacionadas aos danos causados pela forte chuva que caiu na sede do município.

Entre as ocorrências, foram identificadas ruas e travessas praticamente interditadas por crateras, formadas com a força das enxurradas. Os casos mais graves foram registrados na rua 25 de Dezembro, no bairro Bela Vista, onde um enorme buraco se abriu, colocando duas residências em situação de risco.

Além dos trabalhos emergenciais de infraestrutura, os serviços de assistência social e a preparação de espaços públicos para abrigar famílias que precisassem de remoção, foram disponibilizados.

“Para as casas alagadas, imediatamente disponibilizamos matérias de limpeza, já para amenizar a situação. Mesmo com as várias ocorrências, nenhuma família precisou ser desabrigada, e amanhã [sexta-feira] vamos atender algumas pessoas que precisam de auxílio. Graças a resposta rápida que conseguimos dar, com a força-tarefa que foi montada, conseguimos amenizar a maioria dos casos de emergências”, ressaltou o coordenador da Defesa Civil.

Em função da situação de emergência na qual o município se encontra, a Prefeitura Municipal criou uma força tarefa para das assistência às pessoas atingidas e cancelou todos os eventos públicos que seriam realizados pelas secretarias municipais nos próximos dias. Em algumas secretarias o atendimento ao público foi suspenso nesta quinta-feira e, se necessário, continuará suspenso nesta sexta-feira, dia 31.

Ocorrências emergenciais

As equipes da Secretaria Municipal de Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura (Seurbi) e da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil estão de plantão para atender as ocorrências.

Para acionar ajuda, o cidadão pode contatar a Ouvidoria, que acolhe demandas por meio dos telefones (93) 99115-8259/ (93) 99113-0571 e (93) 99205-8389.

