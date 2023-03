Fazenda da Esperança realiza momento de comunhão com alunos da Escola Manuel da Mota Siqueira

“Coisa de Deus um coração de criança, coisa de Deus é a Fazenda da Esperança.”

Na quarta-feira, dia, os acolhidos da Fazenda da Esperança Santa Clara, realizaram um momento de comunhão com os alunos da Escola Manuel da Mota Siqueira, na Vila Liberdade, comunidade do município de Óbidos.

Durante o período Quaresmal que estamos vivenciando, os acolhidos da Fazenda fazem os seus propósitos, um de Caridade, um de Sacrifício ou Abstenção. Em razão da natureza e dos propósitos desenvolvidos na Fazenda da Esperança, os acolhidos não recebem valores durante sua permanência. Nesse sentido, os propósitos das atividades no período da Quaresma foram direcionados a Caridade, e portanto, eles escolheram abster-se do lanche da tarde de sexta-feira, e reverter o que seria gasto para a fabricação de sorvetes que foram destinados às crianças que frequentam a Escola Manuel da Mota Siqueira, instalada nas proximidades a Fazenda Santa Clara.

A Fazenda da Esperança se faz presente desde o ano de 2012, na Diocese de Óbidos, com o nome de Fazenda Santa Clara de Assis, e atualmente estão com 35 acolhidos, vivenciando em comunidade terapêutica, que visa resgatar a dignidade humana, com uma vivência comunitária baseada no trabalho, na convivência e na espiritualidade.

Mais FOTOS clique na imagem seguinte....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/5863-fazenda-da-esperanca-realiza-momento-de-comunhao-com-alunos-da-escola-manuel-da-mota-siqueira#sigProId761445c637 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br