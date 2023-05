SANTARÉM: IPHAN autoriza a construção do Mirante do Saubal

Um espaço que sempre foi o sonho de muitos amantes da natureza e que admiram a vista de Santarém, observada do topo da serra do Saubal, em Santarém, será concretizado em breve. Após meses de tratativas, a fim de manter o patrimônio histórico e arqueológico, caso fossem encontrados vestígios no lugar, a Prefeitura recebeu, no dia 26 de abril, o parecer de análise do Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico (RAIPA), feito e entregue ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). O documento atesta as informações e considera o relatório produzido pela Prefeitura de Santarém, satisfatório para a construção do Mirante.

"Com base nas informações mencionadas acima, este Parecer considera satisfatório o resultado da investigação realizada na ADA do empreendimento construção do Mirante da Serra do Saubal, o qual foi apresentado no RAIPA aqui analisado. E, entre as informações é ressaltado que não foram identificados vestígios arqueológicos na Área Diretamente Afetada do empreendimento. Sendo assim, informo que, sobre o ponto de vista arqueológico, a totalidade da Área Diretamente Afetada do empreendimento em tela, na qual não foram identificados vestígios arqueológicos, encontra-se liberada para obtenção das demais licenças ambientais", diz um trecho do Parecer Técnico nº 10/2023 - IPHAN-PA/COTEC IPHAN-PA/IPHAN.

Projeto do Mirante da Serra do Saubal

O prefeito Nélio Aguiar comentou sobre a decisão do órgão, que libera a área para a construção do Mirante. "Sem dúvida é uma felicidade muito grande. Sabemos que nada é tão fácil quanto parece, ainda mais quando se trata da construção de um mirante na imponente Serra do Saubal. Por isso, contratamos Arqueólogos para atuarem nessa preservação de patrimônio e, também, contratamos uma empresa especializada na elaboração de estudos técnicos, para que tudo saia dentro do que pede o IPHAN", lembrou Nélio.

Ao longo do processo de planejamento e execução da preservação do patrimônio histórico e ambiental, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra), desde o anúncio da construção do mirante, esteve responsável pelas articulações junto ao IPHAN.

"Após o parecer favorável do IPHAN, nossa meta agora é iniciar a obra o quanto antes, para que dessa forma possamos aproveitar o inicio do verão amazônico e estar com ela pronta e inaugurada o mais breve possível. Sabemos que em uma obra existem muitos processos burocráticos, mas que são importantes para que nada seja prejudicial ao meio ambiente e nesse caso em específico, também, a nossa história. Por isso, pensamos em um projeto que seja harmonioso junto à vegetação natural que existe no lugar", afirmou o engenheiro Daniel Simões, secretário de Infraestrutura.

O próximo passo é fazer a delimitação do Sítio Arqueológico para que a empresa TUPAIU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, vencedora da licitação para a construção do Mirante da Serra do Saubal, possa iniciar as obras.

FONTE: Comunicação/PMS