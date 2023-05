Iniciou a digitalização dos gabaritos do Concurso Público de Óbidos que acontece na CMO

Nesta terça-feira, 02 de maio, ocorreu a cerimônia de abertura dos malotes e início da digitalização dos gabaritos do Concurso Público de Óbidos, que está sendo realizada no auditório da Câmara Municipal. O evento contou com a presença de autoridades locais, representantes da organização do concurso e membros da sociedade civil.

A cerimônia contou com a presença de Rylder Afonso Ribeiro, presidente da CMO, com a participação de Walder Florenzano, representante do governo municipal; Paulo Igor Nascimento, promotor de justiça; Ten. Cel. David Samarone, Conte. 29ª CIPM; Bruno Fernandes Freitas, também promotor de justiça; e Aucimario Santos, presidente da Subseção da OAB.

Além das autoridades presentes, a cerimônia também contou com a presença do Sr. Walter Lúcio Castro, representante da Fundação CETAP e do Sr. Claudir Marinho, presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público.

O momento foi de grande expectativa para os mais de 6 mil inscritos que participaram das provas, aplicadas no último domingo, 30. Durante a cerimônia, os lacres dos malotes foram abertos pela Polícia Militar, que os havia guardado desde o dia da prova e os gabaritos estão sendo digitalizados.

A digitalização dos gabaritos representa um importante passo no processo de seleção dos novos servidores públicos do município de Óbidos. Com a tecnologia, será possível agilizar a correção das provas e disponibilizar os resultados dentro do tempo previsto no Edital, dando a oportunidade para que os aprovados possam assumir seus cargos e contribuir com o desenvolvimento do município.

