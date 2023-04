PrevBarco do INSS chega a Óbidos para atender a população local

O PrevBarco, unidade móvel do INSS, iniciou seus atendimentos em diversas cidades da região do Baixo Amazonas neste mês de abril. E a boa notícia é que a embarcação chegará a Óbidos nos próximos dias.

De 01 a 05 de maio, a população obidense poderá receber os serviços do INSS diretamente no PrevBarco. A embarcação estará ancorada próximo à sede da Colônia de Pescadores Z-19, onde o público será recepcionado e atendido no horário de 08h às 18h.

Os PREVBarcos possuem equipamentos de última geração para navegabilidade e estrutura completa de atendimento, o que possibilita que os segurados recebam os mesmos serviços de uma agência fixa do INSS. Além dos serviços de atendimento, há uma sala para perícias médicas e outra para avaliações dos benefícios assistenciais.

A agência flutuante está estruturada para oferecer atendimento previdenciário às localidades ribeirinhas que não possuam agências fixas, além de garantir acessibilidade para segurados e beneficiários com deficiência ou mobilidade reduzida.

Conforme a agenda do PrevBArco para o Baixo Amazonas, outras cidades da região também receberão a Agência Flutuante do INSS neste primeiro semestre. A iniciativa é importante para garantir que a população tenha acesso aos serviços previdenciários, mesmo em regiões mais afastadas.

Não perca a oportunidade de receber os serviços do INSS diretamente no PrevBarco. Aproveite essa iniciativa e garanta seus direitos previdenciários!

Cronograma para o Baixo Amazonas

Óbidos: 01/05 a 05/05

Oriximiná: 15/05 a 19/05

Cachoeira Porteira: 22/05 a 23/05

Terra Santa: 26/05 a 30/05

Faro: 01/06 a 02/06

Juruti: 05/06 a 09/06

