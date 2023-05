Serviços do INSS estão sendo oferecidos pelo PrevBarco, em Óbidos,  até  05 de maio

O PrevBarco, unidade móvel do INSS, iniciou seus atendimentos em Óbidos nesta segunda-feira, dia 01 e irá até o dia 05 de maio, quando estará atendendo a população obidense, que poderá receber os serviços do INSS diretamente no PrevBarco.

A embarcação está ancorada próximo à sede da Colônia de Pescadores Z-19, onde o público está sendo recepcionado e atendido no horário de 08h às 18h.

Os PREVBarcos possuem equipamentos de última geração e estrutura completa de atendimento, o que possibilita que os segurados recebam os mesmos serviços de uma agência fixa do INSS. Além dos serviços de atendimento, há uma sala para perícias médicas e outra para avaliações dos benefícios assistenciais.

A agência flutuante está estruturada para oferecer atendimento previdenciário às localidades ribeirinhas que não possuam agências fixas, além de garantir acessibilidade para segurados e beneficiários com deficiência ou mobilidade reduzida.

Os serviços do INSS oferecidos no PrevBarco estão sendo bastante procurados, conforme mostram as imagens seguintes feitas durante os atendimentos na Colônia dos Pescadores de Óbidos, Z-19.

Conforme a agenda do PrevBArco para o Baixo Amazonas, outras cidades da região também receberão a Agência Flutuante do INSS neste primeiro semestre. A iniciativa é importante para garantir que a população tenha acesso aos serviços previdenciários, mesmo em regiões mais afastadas.

Cronograma para o Baixo Amazonas

Óbidos: 01/05 a 05/05

Oriximiná: 15/05 a 19/05

Cachoeira Porteira: 22/05 a 23/05

Terra Santa: 26/05 a 30/05

Faro: 01/06 a 02/06

Juruti: 05/06 a 09/06

