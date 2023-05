Audiências Públicas do Projeto Novas Minas iniciam nesta segunda, dia 8

Em fase de licenciamento ambiental, o PNM vai garantir a continuidade operacional da MRN, por mais 15 anos oeste do Pará.

As audiências públicas do Projeto Novas Minas (PNM), empreendimento de continuidade operacional da Mineração Rio do Norte (MRN), iniciam a partir de segunda-feira. Os encontros serão realizados nos dias 8, 10 e 12, em Faro, Terra Santa e Oriximiná, respectivamente. As audiências também serão transmitidas, ao vivo, pelo canal do Youtube da MRN.

Promovidas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), as audiências públicas estão entre as etapas do processo de licenciamento ambiental e são fundamentais para que a sociedade conheça mais detalhes sobre o empreendimento, tire dúvidas e faça contribuições. O PNM será detalhado pela Arcadis, consultoria independente responsável pela elaboração do Estudo e Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA.

O Projeto Novas Minas, que soma investimentos de aproximadamente R$ 900 milhões, além da geração de divisas e tributos para os municípios de Oriximiná e Terra Santa, inclui a cidade de Faro, que também passará a receber recursos decorrentes da atividade mineral no município.

Com o projeto de continuidade, a operação passará a ocorrer em cinco novos platôs: Rebolado, Escalante, Jamari, Barone e Cruz Alta Leste, prolongando as atividades da MRN em mais 15 anos, de 2027 a 2042.

SERVIÇO

Audiência em Faro

Data e horário: 8/05/2023, segunda-feira, às 9h.

Local: Clube Chamego - Travessa Dom Pedro I, s/n, Porto de Cima

Local da Audiência em Faro, Chamego Clube

Audiência em Terra Santa

Data e horário: 10/05/2023, quarta-feira, às 9h.

Local: Salão Paroquial Santa Isabel - Rua Nossa Senhora das Graças, 579, Centro.

Local da Audiência em Terra Santa, Salão Paroquial Santa Isabel



Audiência em Oriximiná

Data e horário: 12/05/2023, sexta-feira, às 9h.

Local: Cliper Santo Antônio - Av. Barão do Rio Branco, Praça Santo Antônio, 42, Centro.

Local da Audiêcnia em Oriximiná, Cliper Santo Antônio.

FONTE: Comunicação/MRN