Iniciou a vacinação contra a Febre Aftosa em 127 municípios do estado do Pará

Campanha será realizada no período de 05 de maio a 09 junho de 2023 em 127 municípios paraenses. Serão imunizados bovinos e bubalinos de todas as idades.

A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (ADEPARÁ) iniciou nesta sexta-feira (05) a Etapa Maio 2023 da vacinação contra a Febre Aftosa em 127 municípios paraenses, que será realizada até o dia 09 de junho de 2023. Nessa etapa, serão vacinados bovinos e bubalinos de todas as idades. A campanha foi adiada por alguns dias devido a ajustes no Sistema de Integração Agropecuária (SIAPEC 3.0).

Durante o período da campanha, os produtores poderão adquirir e aplicar a vacina, além de declarar à Adepará que seu rebanho foi imunizado até o dia 23 de junho em qualquer unidade ou escritório da Agência existente em diversos municípios do estado.

A vacinação realizada em maio pela Agência de Defesa é a maior das etapas que ocorrem no estado, abrangendo quase a totalidade dos municípios paraenses, com exceção das regiões que possuem etapas específicas como a Ilha do Marajó e os municípios de Faro e Terra Santa, no oeste do estado.

O Pará é área livre de Febre Aftosa com vacinação e no ano passado alcançou 98,98% de cobertura vacinal, acima dos 90% estabelecidos pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), como explicou a gerente de Defesa Animal da Adepará, a fiscal agropecuária Graziela Oliveira. O objetivo é manter esse status e continuar trabalhando para retirada da vacina.

A Adepará apresentou um plano para a retirada da vacinação na Assembleia Legislativa do Estado (Alepa) com o objetivo de obter o status de zona livre da doença sem vacinação. O estado já é 100% livre de Febre Aftosa com vacinação desde 2018. A Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) orienta que a vacinação não é mais necessária, e para que o estado obtenha o novo status sanitário, é necessário seguir aproximadamente 40 ações técnicas específicas que são determinadas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) no plano Estratégico Estadual de Erradicação da Febre Aftosa.

O Pará possui o segundo maior rebanho bovino do país, com 26.754.388 animais, e a retirada da vacina proporcionará economicidade ao produtor rural e a possibilidade de acesso a mercados mais exigentes em relação à sanidade animal. A Adepará está aumentando a qualidade do trabalho de vigilância epidemiológica com treinamentos constantes das equipes técnicas e realizando capacitações de produtores rurais, médicos veterinários da iniciativa privada, proprietários e funcionários de fazendas, bem como responsáveis técnicos e estabelecimentos que comercializam produtos de uso veterinário com a finalidade de garantir a sanidade dos animais de produção no território paraense.

