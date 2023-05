Alcoa e Imprensa: workshop reunirá jornalistas em Santarém e Belém

A Alcoa realizará o "Workshop Alcoa e Imprensa no Pará", um momento de encontro com jornalistas e veículos de comunicação para compartilhar experiências e conhecimentos sobre o mundo digital. A programação acontece nos dias 26 e 27 de maio, em Santarém e Belém, respectivamente.

No dia 26 (sexta-feira), das 8h às 12h, ocorrerão as palestras de Juliano Kimura e Jalília Messias. O evento será realizado no Hotel Palace Santarém, localizado na Avenida Rui Barbosa, 726, Bairro Centro.

Já no dia 27 (sábado), em Belém, também das 8h às 12h, contaremos com a presença de Juliano Kimura e José Calazans. O evento na capital será no Senai Getúlio Vargas, na Travessa Barão do Triunfo, 2806, Bairro do Marco.

Juliano Kimura

Juliano Kimura é um profissional de marketing digital com mais de 15 anos de experiência nesse mercado. Ele é autor da publicação "O Livro Secreto das Redes Sociais" e foi eleito duas vezes como o melhor profissional de redes sociais pela ABComm. Juliano é referência no trabalho de social media marketing com trabalhos premiados e reconhecidos no mercado.

Com sua vasta experiência em marketing digital, Juliano Kimura já atuou em centenas de projetos para empresas como Facebook Brasil, Logitech Brasil, Vila Sésamo, Pernod Ricard, Grupo CCR, entre outras. Já foi palestrante e especialista de conteúdo do Facebook Brasil, sendo reconhecido como um dos principais profissionais na área de redes sociais e inovação digital.

Jalília Messias

Com mais de 20 anos de carreira, Jalília Messias possui graduação em Jornalismo (2000) e graduação em Publicidade e Propaganda (1996), ambas pela Universidade Federal do Pará (UFPA). Atualmente é repórter de rede, editora e apresentadora da TV LIBERAL, afiliada da rede Globo no Pará. Tem experiência na área de Comunicação, com ênfase em Telejornalismo.

José Calazans

José Calazans é um profissional especializado em análise de dados, com experiência em departamentos de marketing e agências. Com 15 anos de atuação no mercado, ele possui um histórico de atendimento a clientes importantes, como Samsung, Kwai e Vale. Além disso, Calazans também participou de duas campanhas eleitorais para o Governo do Pará, além de trabalhar com diversos outros clientes, o que lhe proporcionou conhecimentos em áreas como escuta social, criação de conteúdo e planejamento estratégico, estratégias criativas planejadas em dados, Consumer Insights e Inteligência de Negócios.

Sobre a Alcoa Brasil

Líder mundial na produção de bauxita, alumina e alumínio, a Alcoa foi construída sobre uma base de valores sólidos dedicados ao desenvolvimento compartilhado e sustentável. A empresa adota as melhores práticas de inovação para trabalhar com eficiência, segurança e sustentabilidade, fortalecendo as comunidades das regiões onde atua.

No Brasil são três unidades produtivas: Poços de Caldas (MG), São Luís (MA) e Juruti (PA); três escritórios: São Paulo (SP), Poços de Caldas (MG) e Belém (PA); e participação acionária em quatro usinas hidrelétricas: Machadinho, Barra Grande, Serra do Facão e Estreito. Com mais de 9 mil colaboradores, entre diretos e indiretos, a Alcoa segue impulsionada por valores como “Agir com Integridade”, “Trabalhar com Excelência”, “Cuidar das Pessoas” e “Liderar com Coragem” para unir excelência operacional, desempenho econômico, impacto social e proteção ambiental na construção de um futuro melhor

FONTE: Comunicação/ALCOA